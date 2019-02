Matej Tóth kritizuje návrh chodeckej komisie IAAF zrušiť päťdesiatku a vyjadril sa aj zavedeniu čipov

MONTE CARLO/BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Chodecká komisia Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) navrhne rade IAAF viacero zmien v programe šampionátov.

Najzávažnejšia je, že od MS 2023 by sa mala zmeniť dĺžka oboch seniorských súťažných tratí – u mužov aj žien z 20 na 10 a z 50 na 30 km. Prvá zmena je však naplánovaná už na MS v roku 2021 v americkom Oregone, kde pôjdu muži i ženy 20 a 30 km.

Poslednú päťdesiatku na vrcholnom podujatí absolvujú muži na OH 2020 v Tokiu, preteky žien na 50 km bude IAAF navrhovať na zaradenie do programu tokijských hier Medzinárodnému olympijskému výboru.

Zavedenie elektronických čipov

Komisia taktiež navrhuje zavedenie elektronických čipov na kontrolu kontaktu chodcov s povrchom, do praxe by sa mali zaviesť od roku 2021. O odporúčaniach chodeckej komisie bude rada IAAF rokovať na zasadnutí 10. a 11. marca 2019. Ak ich prijme, zmeny vstúpia do platnosti od 1. 1. 2021.

„Odporúčanie chodeckej komisie IAAF z môjho pohľadu vôbec nie je dobré a rovnako ho vníma aj chodecká komunita. Pozitívne je, že sa v návrhu objavilo zachovanie štyroch individuálnych disciplín. Rozumiem, že sa chôdza potrebuje prispôsobovať sa trendom, ale nemyslím si, že skracovanie tratí je riešenie. Chôdza je vytrvalostný šport, jej fanúšikovia to rešpektujú. Tým, že skrátime trate, nepritiahneme nových divákov. Riešenie vidím skôr v zatraktívnení pretekov využitím modernej techniky – rozšírená realita, rozhovory s chodcami (predštartové vyjadrenia, história, štatistiky). Veď aj etapy na Tour de France trvajú hodiny a sleduje ich množstvo divákov…,“ reagoval pre www.atletika.sk na návrhy chodeckej komisie IAAF olympijský víťaz 2016 a majster sveta 2015 v chôdzi na 50 km Matej Tóth.

Čipy by mali chodci najprv otestovať

V otázke zavedenia čipov vyzýva Tóth k opatrnosti. „Čo sa týka zavedenia čipov na kontrolu techniky, treba byť tiež opatrný. Viem si to predstaviť, ale chodci by mali mať možnosť najprv ich otestovať na tréningoch, na menších súťažiach a postupne by sa mohol celý systém zaviesť na veľké podujatia. Nastavenie by však malo byť veľmi citlivé. Pravidlo o viditeľnej strate kontaktu umožňuje pri posudzovaní voľným okom niekoľko milisekundovú stratu kontaktu. Ak by to nový čipový systém nevedel akceptovať, chôdzu by to extrémne spomalilo. Otázne je aj financovanie: kto bude znášať nemalé náklady? Čipy by mali byť používané na všetkých pretekoch, na tréningoch, nevieme, aká bude ich životnosť. V zásade nie som proti ich zavedenie, ale potrebujem ešte dostať odpovede na mnohé otázky. Verím, že ak by aj navrhované zmeny prešli, nebude to znamenať postupný zánik chôdze. Mojej pretekárskej kariéry sa pravdepodobne zmeny už nedotknú, ale rád by som v budúcnosti fandil ďalšej generácii päťdesiatkárov.“