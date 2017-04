Matej Tóth odprezentoval na Spiši projekt jeho športoveje akadémie

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 20. apríla (WebNoviny.sk) – Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth strávil štvrtok pracovne v Spišskej Novej Vsi, kam prišiel odprezentovať projekt Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT).

Spolu s trénerom Matejom Spišiakom ich na radnici slávnostne prijal primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný aj ďalší predstavitelia mesta. Neskôr s nimi absolvovali pracovný obed.

Projekt chcú spustiť od septembra

ŠAMT je celoslovenský projekt, ktorého poslaním je ponúknuť deťom predškolského veku (4 – 6 rokov) a mladšieho školského veku (6 – 11 rokov) kvalitnú pohybovú aktivitu v rámci voľného času a tiež v rámci pravidelných športových krúžkov. Deti z vybraných škôl tieto aktivity pod vedením vyškolených trénerov absolvujú dvakrát týždenne po jednej hodine.

“Rozbiehame celoslovenský projekt ŠAMT, dali sme do toho všetko svoje znalosti. Prišli sme sem do Spišskej Novej Vsi urobiť workshop či prezentáciu nášho zámeru. Chceme sa porozprávať s riaditeľmi škôl či telocvikármi, prezentovať im svoje myšlienky. Zatiaľ je to celé v štádiu príprav, od septembra to chceme spustiť naplno,” uviedol Matej Tóth pre agentúru SITA.

Snaží sa byť príkladom pre deti

Okrem najlepšieho svetového chodca na 50 km a jeho trénera Mateja Spišiaka je do projektu zapojený aj fyzioterapeut Denis Freudenfeld, Matejov brat Michal a detská psychologička Andrea Antalová. Všetci sú garantmi metodiky tejto unikátnej športovej akadémie. Tri najlepšie školy z každého kraja Slovenska získajú finančný grant O2, čo v praxi znamená, že ich súťažiaci vybehali spolu pre školu ročnú podporu Športovej akadémie Mateja Tótha so všetkým, čo patrí k tomuto projektu. Aj vďaka súťaži, ktorá sa začala koncom marca a potrvá do konca augusta 2017, vznikne na Slovensku 24 Športových akadémií Mateja Tótha.

“Aj týmto projektom sa snažím byť príkladom pre deti, aby športovali. Nedá sa byť na každej hodine telocviku s nimi, ale ak mi to bude len trochu dovoľovať môj športový program, chcem byť súčasťou tréningov alebo takýchto akcií, aká sa dnes koná v Spišskej Novej Vsi,” dodal Matej Tóth.