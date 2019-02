Matej Tóth si zlatú jazdu Vlhovej poriadne užíval, športovovci reagujú na historický úspech

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Dvojnásobná olympijská šampiónka vo vodnom slalome, kajakárka Elena Kaliská, nemala možnosť sledovať štvrtkový obrovský slalom žien na majstrovstvách sveta v Aare, ktorý sa skončil skvelým triumfom Petry Vlhovej.

Kaliská sa aktuálne pripravuje na novú sezónu v austrálskom Penrithe a v tom čase mala pred piatou hodinou ráno. „Ešte sa len pomaly prebúdzam. Zlato Peťky Vlhovej je fantastické. Škoda, že som sa na to nemohla pozerať. Ukázala svoje kvality a zúročila tvrdú prípravu, ktorú má za sebou,“ povedala Elena Kaliská, olympijská šampiónka z rokov 2004 2008, pre agentúru SITA.

Tóth sa obával „špicara“

Titul majsterky sveta pre Vlhovú ju potešil o to viac, že skvelá lyžiarka pochádza z Liptovského Mikuláša, v ktorom sa Kaliská dlhé roky pripravuje v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka. „Je to fantastické, veľkými písmenami sa zapísala do histórie. Prajem jej, aby ešte dlho zbierala takéto úspechy,“ doplnila pre SITA dvojnásobná svetová šampiónka – v súťaži hliadok z Čunova 2011 a medzi singlkajakárkami z Penrithu 2005.

Na rozdiel od vodnej slalomárky Kaliskej, úspešný chodec Matej Tóth historický zlatý úspech pre Slovensko na MS v zjazdovom lyžovaní videl cez televíznu obrazovku. Olympijský víťaz aj majster sveta na 50 km si to poriadne užíval. „Je to fenomenálne. Byť majstrom sveta v lyžovaní je naozaj niečo výnimočné a ešte v takom mladom veku. Peťa ukazuje, že už teraz je fenomén a pritom ešte všetko má len pred sebou. Veľmi jej gratulujem, potešilo ma to náramne,“ referoval Matej Tóth pre agentúru SITA. Tóth sa vyznal aj z emócií, ktoré prežíval pri druhej jazde Vlhovej. „Nebol som si v jednej chvíli istý, či to nebol „špicar“ alebo iba rukou zachytila bránku. Nakoniec to skvele zvládla až do cieľa. Po nej fantasticky išla aj Nemka, vyzeralo to, že si ustráži to prvé miesto. Takže o to väčší bol potom výbuch emócií, veľmi sme sa doma tešili,“

Teší sa aj Kuzminová

Na senzačné zlato Petry Vlhovej zareagovala krátko po skončení svojich rýchlostných pretekov vo Svetovom pohári v americkom Salt Lake City biatlonistka Anastasia Kuzminová. Trojnásobná olympijská šampiónka tam skončila na piatom mieste.

„Srdečná gratulácia, niečo úžasné! Peťka, teším sa s tebou. Nevidela som jej preteky, lebo pred svojou súťažou nesledujem internet ani iné preteky. Potrebujem sa vtedy sústrediť len na seba,“ skonštatovala Kuzminová pre RTVS.

Veľkú radosť z úspechu Vlhovej má aj snoubordistka Klaudia Medlová, ktorá sa len v stredu vrátila do Európy z majstrovstiev sveta v USA. „Teší ma každý veľký výsledok slovenských športovcov a toto je skvelý výsledok,“ uviedla pre agentúru SITA Medlova, bronzová z MS 2015 v snoubordingu v rakúskom Kreischbergu v disciplíne slopestyle. Keďže Medlová je rovnako ako Vlhová z Liptova, snoubordistka má úprimnú radosť z úspechu zjazdárky. „Je to tak, Peti to veľmi prajem,“ rada doplnila.