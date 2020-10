Fantastický Matej Tóth splnil limit na olympiádu, v Dudinciach dosiahol svetový výkon roka

Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth triumfoval na sobotňajšom 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky. Zaznamenal čas 3:41:15 h, splnil limit 3:50 h pre budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu a navyše dosiahol svetový výkon roka.

Doterajšie sezónne maximum 3:43:29 patrilo Rusovi Dementijovi Čeparevovi.

Tridsaťsedemročný zverenec Mateja Spišiaka sa do histórie pretekov zapísal ako ich prvý štvornásobný víťaz. Predtým triumfoval v rokoch 2011, 2015 a 2018. „Tóth sa presne 286 dní pred štartom pretekov na 50 km na budúcoročných OH stal prvým slovenským atlétom s istotou účasti na hrách v Tokiu, ktoré by mali byť už jeho piate,“ podotýka oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Tóth sa Dudinciach, kde sa pre pandémiu koronavírusu súťažilo v jesennom termíne po 27 rokoch, predstavil už 22. raz v kariére. Premiéru si odkrútil ešte v roku 1997 v žiackej súťaži na 3 km. V sobotu vybojoval 15. slovenské víťazstvo na Dudinskej päťdesiatke, pričom všetkých súperov predstihol minimálne o jeden kilometrový okruh.