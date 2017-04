Matej Tóth trénuje v Tatrách, príprava v slovenských veľhorách mu prináša medaily

TATRANSKÁ POLIANKA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Zlatý chodec Matej Tóth si v týchto dňoch “užíva” neskorú zimu vo Vysokých Tatrách. Keď sa pozrie cez okno Horského hotela Sliezsky dom vo výške 1670 m, vidí kopy snehu nahromadené z celej zimy.

Dôležitejšie je však pre neho niečo iné. O pár stoviek metrov nižšie v Tatranskej Polianke má ideálne podmienky na prípravu na trojkilometrovom okruhu, kde naberá potrebnú kondíciu a tréningové kilometre pred májovým Európskym pohárom v Poděbradoch (21. 5.). Teploty 10-12 °C to majú síce k jari v kalendári ešte poriadne ďaleko, ale v porovnaní s tuhou zimou panujúcou na Sliezskom dome je to vyhovujúce počasie.

Prekvapilo ich počasie

“Okruh medzi Novým Smokovcom a Tatranskou Poliankou tam a naspäť má 6 km a minimálne prevýšenie. Dobre sa tam trénuje. Mimo sezóny nemám problémy s príliš veľkou premávkou a nie som ani mimo civilizácie. Včera som si doprial 25 km v tempách, dnes to bolo o čosi voľnejšie, iba tri kolá, čiže 16 – 18 km. Bolo to také vychodenie,” s úsmevom poznamenal Matej Tóth pre agentúru SITA.

Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 na 50 km nedá na Vysoké Tatry dopustiť. Okrem aktuálneho 10-dňového sústredenia na Sliezskom dome, resp. Tatranskej polianke ho v júni čaká ďalších 14 dní na Štrbskom Plese (12. – 25. 6.). Takto to má zažité už niekoľko rokov a zväčša to prináša medailový úspech na vrchole sezóny.

“Súčasné sústredenie sme plánovali smerom k Európskemu poháru v Poděbradoch. Trochu nás prekvapilo počasie. V prvý deň tu boli dva metre snehu a zasypaná cesta. Museli nás hore na Sliezsky dom doslova vyvážať, ale po dvoch dňoch sa to upokojilo. Končíme tu 3. mája a potom už príde na rad klasický model dvojtýždňového vylaďovania na preteky v Poděbradoch. Po nich pozvoľna začneme prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Londýne,” priblížil tréner Matej Spišiak.

Odovzdáva skúsenosti mladým

Jeho zverenec minulý víkend v Borskom Mikuláši absolvoval tradičné prípravné podujatie Záhorácka dvadsiatka, kde po deviaty raz zvíťazil na 20 km, tentoraz vo výslednom čase 1:24:38 h. Boli to pre neho prvé preteky od olympijského triumfu 19. 8. 2016 v Riu de Janeiro. Na súťaži sa objavil presne po 246 dňoch. Na čo si bude trúfať o necelý mesiac v Poděbradoch, kde sa rovnako predstaví vo svojej doplnkovej disciplíne na 20 km?

“Momentálne sa cítim fajn, zdravotne som v poriadku a včerajší tempový tréning dopadol veľmi dobre. Ešte ma v Tatrách čaká jeden – intenzívnejší, blížiaci sa zaťaženiu v pretekoch na 20 km. V Poděbradoch by som možno mohol pomýšľať na čas pod 1:22 h. Medailové ambície – to asi nie, na to nemyslím. Tam budú borci, ktorí dokážu šliapať pod 1:20 h a na to sa určite necítim. Záleží však aj na počasí. Ak sa pôjde v teple takticky pomalšie, moje šance stúpnu,” naznačil Matej Tóth.

Aktuálne tatranské sústredenie neabsolvuje úradujúci olympijský víťaz a majster sveta sám, ale s celou tréningovou skupinou. Okrem Tótha sú v nej aj ďalší chodci – Mária Czaková, Monika Hornáková, Anton Kučmín, či dvaja nádejní mládežníci – Daniel Kováč a Ľubomír Kubiš, ktorí tento rok pôjdu na majstrovstvá sveta do 17 rokov do Kene. “Rozhodli sme sa, že im pomôžeme. Toto sústredenie je v našej réžii. Môžu nás vidieť ako trénujeme, ako sa stravujeme a celkovo ako pristupujeme k povinnostiam. Aj pre mňa je to lepšie, že tu mám spoločnosť a nie je to len o mne,” vysvetlil na záver Matej Tóth.