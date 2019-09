Matej Tóth v neľudských podmienkach nedokončil preteky na MS, Czaková bola na hranici kolapsu

Slovenský reprezentant Matej Tóth nedokončil nočnú súťaž chodcov na 50 km na 17. atletických majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe.

V náročných podmienkach v obrovskej horúčave 32°C (pocitovo až 39°C) a veľkej vlhkosti vzduchu 79 percent odšliapal o kúštik viac ako 28 km, a potom zišiel z trate z pozície v závere druhej desiatky. Obhajca zlata a svetový rekordér Yohan Diniz z Francúzska nedošiel ani na métu 20. kilometra.

Suzuki jasne kraľoval

Matej Tóth: „Teraz som šliapal v tempe okolo 5 minút, ale pulz som mal, ako keby som išiel kilometre za 4:30 min. Od začiatku mi to vôbec nesadlo, aj podmienky boli extrémne náročné a celkovo – vôbec mi nesadol deň. No nebol som jediný, poriadne sa vytrápili aj ďalší. Dnes to bolo o tom, kto a ako nastavil svoju myseľ: či to odpochoduje za každú cenu až do cieľa, alebo či ho odnesú z trate až na nosidlách. Ja som si už pred štartom povedal, že nepôjdem proti zdraviu a prírode. Sľúbil som aj doma, že ak sa budem cítiť veľmi zle, tak skončím a zídem z trate po vlastných.“

Od úvodných metrov jasne Japonec Jusuke Suzuki, vytvoril si veľký náskok (v jednej chvíli bol vyše 3:40 min) a napokon získal zlato za 4:04:20 h , čo však bol jednoznačne najslabší čas v chôdzi na 50 km v histórii MS. Doposiaľ visel titul najnižšie v roku 1991 v Tokiu, bol vtedy za 3:53:09. Tridsaťjedenročný Suzuki absolvoval v Dauhe len svoju druhú päťdesiatku v živote, debutoval v apríli vo Wadžime a hneď utvoril časom 3:39:07 h japonský rekord. Striebro si vybojoval 43-ročný veterán Joao Vieira z Portugalska (4:04:59), bronz Kanaďan Evan Dunfee (4:05:02). Najstarší účastník MS v histórii, onedlho 50-ročný Jesús Ángel García a majster sveta 1993, skončil senzačne ôsmy (4:11:28).

Czakovej bolo zdravie prednejšie

Preteky nedokončila ani Mária Katerinka Czaková: na 30. km bola 19. s vyše 13-minútovou stratou, no na 32. km – už bola na hranici kolapsu – vo svojej štvrtej päťdesiatke v kariére predčasne zišla z dvojkilometrového okruhu v prímorskej časti Dauhy Corniche.

„Podmienky boli náročné, od úvodu sa išlo pomaly a opatrne. Mám zmiešané pocity, som však sklamaná, že som musela zastaviť. Zdravie mi však bolo cennejšie. V posledných kilometroch na trati som sa už necítila dobre stále som spomaľovala. Mala som pocit, že mi horí celé telo. Takéto extrémne preteky som nezažila,“ povedala Mária Katerinka Czaková.

Nedokončil len druhú päťdesiatku v živote

Olympijský šampión Tóth spočiatku šliapal vo svojej 14. päťdesiatke v kariére za lídrom Japoncom Jusuke Suzukim, ktorý od úvodných metrov jasne kraľoval a vytvoril si veľký náskok. Tóthova prvá kríza prišla okolo 17. km pre žalúdočné kŕče. Odskočil si na WC, prebral sa, no „lapila“ ho ďalšia kríza a z kilometra na kilometer spomaľoval. Jeho medzičas 2:04:57 h na priebežnom desiatom mieste na 25. km napovedal o tom, v akom tempe sa v neľudských podmienkach šliapalo.

Kým v Dudinciach 2015, kde dosiahol tretí najlepší výkon histórie 3:34:38 h, išiel priemerne v tempe 4:18 min na kilometer, v Dauhe to bolo 5 minút! Matej Tóth nedokončil v Dauhe len svoju druhú päťdesiatku v živote, predtým sa mu to stalo na MS 2011 v juhokórejskom Dägu.

Súťaž žien vyhrala Žuej Liang z Číny časom 4:23:26 h pred krajankou Mao-cchuo Li (4:26:40) a európskou rekordérkou Eleonorou Giorgiovou z Taliana, ktorá prišla do cieľa tiež z posledných síl za 4:29:13 h.