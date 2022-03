Matica slovenská by mala každoročne od štátu získať 1,5 milióna eur, musela prepustiť desiatky zamestnancov

Matica slovenská by mala dostávať každoročne účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 1,5 milióna eur. Vyplýva to z novely zákona o Matici slovenskej, ktorá prešla do druhého čítania. Normu predložili koaliční poslanci z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina.

Ročný rozpočet Matice slovenskej je 1 344 600 eur, pričom dlhé obdobia sa štátna dotácia nevalorizovala, čo podľa predkladateľov spôsobilo, že za desať rokov musela táto inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov.

„V súčasnosti je inštitúcia finančne poddimenzovaná, čo má negatívny dopad aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory,“ uviedli predkladatelia novely.