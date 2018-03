Matka v Clevelande nechala doma postrelenú štvorročnú dcéru a išla do práce

ASHLAND 6. marca (WebNoviny.sk) – Osemročný chlapec nabil zbraň a niekoľkokrát strelil do svojej štvorročnej sestry. Následne o tom informoval ich matku, ktorá odišla z práce, doma očistila zakrvavenú prikrývku a vrátila sa do práce, pričom deti nechala opäť doma samé. Dvadsaťsedemročná Alyssa Edwards o niekoľko hodín neskôr zobrala zranenú dcéru do nemocnice, ktorej zástupcovia kontaktovali políciu.

Matka skončila za mrežami za bezohľadné ohrozovanie dieťaťa. Pred súd sa postaví v stredu. Dieťa sa nachádza v detskej nemocnici v Clevelande a je v stabilizovanom stave. Prokurátor z Ashland County Christopher Tunnell povedal, že zbraň bola spolu s ďalšími uložená v zamknutej skrinke, ktorú však chlapec vedel odomknúť.