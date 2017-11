Matky rebelky sú opäť v kinách!

BRATISLAVA 20. novembra 2017 (WBN/PR) – Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Ale určite nie pre matky! Sú to práve ony, ktoré každý rok s vypätím posledných síl zháňajú tie správne darčeky pre celú rodinu (a niekedy aj pre seba), zdobia, varia, pečú a upratujú, aby si všetci ostatní užili to známe čaro Vianoc. Žiadny Santa Claus, žiadni škriatkovia ani nijaké iné tajomné bytosti – krásne Vianoce majú na svedomí naše mamy! A málokto to ocení.

Ale tento rok to bude inak. Naše tri známe matky rebelky Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) a Carla (Kathryn Hahn) si povedali dosť a rozhodli sa, že tento rok si Vianoce poriadne užijú po svojom a konečne budú šťastné a veselé. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlásia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné matky (Christine Baranski, Cheryl Hines a Susan Sarandon).

Všetko to začalo minulý rok v lete, kedy komédia Matky rebelky doslova vtrhla do kín vo veľkom štýle. Matky všetkých generácií húfne navštevovali kiná po celom svete, aby si pozreli film, užili si skvelú zábavu s najlepšími kamoškami a na jednu noc hodili všetky starosti a materské povinnosti za hlavu. Tvorcovia vedeli, že ich film sa bude páčiť, ale s takým úspechom nerátali. Tržby 180 miliónov dolárov a množstvo nadšených reakcií a ďakovných emailovo od diváčok ich presvedčili, že táto téma je univerzálna a oslovuje všetky ženy bez ohľadu na vek, národnosť alebo náboženstvo. Bolo jasné, že pokračovanie na seba nenechá dlho čakať.

Keď scenáristi a zároveň režiséri Jon Lucas a Scott Moore a producentka Suzanne Toddová premýšľali nad zápletkou druhej časti, veľmi rýchlo došlo na Vianoce. Hovorí Scott Moore: “V prvom filme bolo ústredným mottom Byť matkou je úžasné, ale niekedy ma to privádza do šialenstva. S Vianocami je to podobné – nikto nepovie, že ich neznáša, všetci sa tvária, že ich milujú, ale niekedy je toho príliš veľa.“ Dopĺňa Jon Lucas: “ Na sviatky zrazu trávite celé dni s rodinou, s ktorou sa až tak často nestretávate, a niekedy sa ani nechcete stretávať. Zbytočne sa stresujete a navyše míňate veľa peňazí. Mali sme ideálny a výživný základ komédiu!“

Všetci herci a členovia štábu si nakrúcanie tohto vianočného filmu nesmierne užívali, pretože zasnežené scény sa nakrúcali na prelome jari a leta. Oblečení do zimných búnd, s čiapkami a vlnenými rukavicami na umelom snehu predstierali, ako vonku mrznú. Mimoriadne zmätení boli aj náhodní okoloidúci vo veľkom nákupnom centre, ktoré produkcia začiatkom júna kompletne vyzdobila vianočnými dekoráciami vrátane 12 metrov vysokého stromčeka. Práve v tomto centre si tri hlavné hrdinky dajú o niečo viac drinkov ako treba, prestanú riešiť farbu ozdôb a štedrovečerné menu, a vyrazia na žúr.

A to je návod aj pre všetky ženy a matky. Treba si v predvianočnom zhone nájsť čas na seba, obvolať všetky kamošky a spoločne vyraziť za skvelou zábavou. Toto nie je klasická komédia, v ktorej si chlapi užívajú a ženy len nesúhlasne krútia hlavami. V tomto filme je to naopak – muži sú tí zodpovední a baby vyvádzajú. Treba si to užiť! MATKY A REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ dorazia do slovenských kín už 23. novembra.

Trailer: