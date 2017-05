Matky žiadajú Fica, aby ukončil diskrimináciu tých, ktoré sa osobne starajú o deti

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Desiatky matiek na Deň matiek požiadalo premiéra Roberta Fica o ukončenie ich diskriminácie preto, že sa osobne starajú o deti počas rodičovskej „dovolenky”. Matky, ktoré podporilo viacero najmä kresťanských občianskych združení, sa na Fica obrátilo so žiadosťou o podporu materstva a najlepšej formy starostlivosti o dieťa.

Pre vývoj detí je podľa matiek dôležité, aby mohli v prvých rokoch života vyrastať pri mame. „Je preto veľmi dobré, že sa v súčasnosti môžeme o deti starať tri roky počas rodičovskej „dovolenky“. Na túto dobrú slovenskú prax máme byť hrdí a chrániť ju,“ píšu predsedovi vlády.

Nesúhlasia s diskriminačnou politikou

Podpísané matky nesúhlasia s diskriminačnou politikou, ktorá na jasľovú starostlivosť dáva príspevok až do výšky 280 eur, pričom matkám, ktoré sa osobne starajú o deti, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eura.

„Štát by nemal diskriminovať naše rodiny preto, že sme nedali dieťa do jaslí. Aj keď vítame nedávne zvýšenie rodičovského príspevku, jeho výška nám stále nedáva logiku. Prečo by matka, ktorá sa osobne stará o dieťa, mala dostávať nižší príspevok ako matka, ktorá dá dieťa do jaslí? To si naozaj štát cení osobnú starostlivosť mamy na mínus 66,80 eura? My, matky, sme predsa lepšie ako jasle,“ zdôrazňujú vo výzve.

S nevôľou matky sledujú aj to, ako sa podľa údajov OECD daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi na Slovensku za posledných sedem rokov neustále zvyšuje. V záujme podpory mladých rodín je podľa nich potrebné tento trend zvrátiť.

Žiadajú zvýšiť rodičovský príspevok

Matky, ktoré adresovali výzvu premiérovi, žiadajú zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na úroveň príspevku na jasľovú starostlivosť. Žiadajú tiež znížiť daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi. Chcú zastaviť štátne kampane cielené na zvyšovanie zamestnanosti matiek na rodičovskej dovolenke, teda na ich odtŕhanie od detí.

Ušetrené peniaze navrhujú radšej investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej dovolenke, podporu čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej dovolenky či do rozvoja škôlok, ktorých je stále nedostatok. Matky chcú tiež doceniť celodennú obetavosť a starostlivosť matiek o malé deti zo strany štátu.

Začať môžeme napríklad premenovaním materskej a rodičovskej „dovolenky“ na materský a rodičovský „úväzok“. „Možno je to len jedno slovo, ale veľa vypovedá o tom, ako štát vníma náš prínos pri výchove ďalšej generácie,“ napísali.