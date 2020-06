Matovič a Kollár sa obávajú zneužitia dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora, ale Dostál má iný názor

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO) majú obavu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k politickému zneužitiu dôvodov, pre ktoré bude možné predložiť návrh na odvolanie generálneho prokurátora.

Poslanecká novela koaličných poslancov totiž predpokladá, že by mal šéf prokuratúry prísť o funkciu aj v prípade, keď prestane svoju funkciu vykonávať „riadne, čestne, nezávislé a nestranne“.

Politické zneužitie nevidí

Jeden z predkladateľov novely, poslanec Ondrej Dostál (SaS), si za návrhom stojí a nepociťuje obavy z politického zneužitia. Ďalší z predkladateľov návrhu, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí), je pripravený o veci ďalej diskutovať.

Šéf parlamentu Kollár považuje za „veľmi zlé“ odvolanie generálneho prokurátora, okrem iného aj z dôvodu, že nevykonáva funkciu riadne či čestne. Povedal, že túto vec otvorí na koaličnej rade, aby spomínané ustanovenie z novely o prokuratúre vypadlo.

„Je to veľmi nebezpečná vec, lebo by sa to dalo politicky zneužiť a odvolávať nepohodlných prokurátorov, ktorí svoju funkciu vykonávajú dobre,“ povedal agentúre SITA Kollár.

Premiér Matovič sa v nedeľu 14. júna v relácii TV Markíza Na telo vyjadril, že ide o zákon, ktorý nie je napísaný do „zlého počasia“. „Keď tu bude znova vládnuť v nejakej zostave tá banda, čo nám tu dvanásť rokov vládla, jednoznačne takéto ustanovenie sú schopní zneužiť,“ mienil premiér.

Odvolanie by posudzovali dva orgány

Poslanec Dostál registruje námietku k dôvodom, pre ktoré je možné podať návrh na odvolanie šéfa prokuratúry. „My si za tým ustanovením stojíme a chceme ho tam ponechať. Nemal by byť problém s možným zneužitím,“ povedal agentúre SITA Dostál.

Zdôraznil, že návrh na odvolanie by schvaľovala parlamentná väčšina a šéfa prokuratúry by následne mohol odvolať podľa ústavy prezident SR.

„Čiže dva orgány by posudzovali, či boli naplnené zákonné dôvody na odvolanie a ešte by sa mohol generálny prokurátor obrátiť so sťažnosťou na ústavný súd,“ zdôraznil Dostál.

Podpredseda parlamentu Šeliga uviedol, že je pripravený na diskusiu o tom, ako lepšie definovať dôvody na odvolanie generálneho prokurátora.

„Parlament by mal mať nejaký korekčný mechanizmus. Tiež rozumiem riziku, že príde iný parlament, ktorý sa to pokúsi zlomiť cez koleno. Naším cieľom nebolo vytvárať nejaký predpoklad pre to, aby niekto zneužíval zákon,“ povedal Šeliga.

Nové pravidlá výberu generálneho prokurátora

Pripomenul, že v súčasnosti nie je možné odvolať generálneho prokurátora a môže sa tak stať iba z formálnych dôvodov. Napríklad, že rok nevykonáva svoju funkciu alebo bol šéf prokuratúry potrestaný za úmyselný trestný čin a podobne.

Poslanecká novela zákona o prokuratúre, ktorú parlament minulý týždeň posunul do druhého čítania, zavádza nové pravidlá výberu kandidáta na generálneho prokurátora. Najzásadnejším je, že na funkciu šéfa prokuratúry môže kandidovať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom.

Súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár predložil do pripomienkového konania vlastný návrh novely zákona o prokuratúre. Ten nepočíta s tým, že by šéfom prokuratúry mohol byť aj neprokurátor. V Čižnárovom návrhu sa uvádza, že kandidát na generálneho prokurátora

„by mal byť starostlivo vybratým prokurátorom, ktorý dôkladne pozná systém fungovania prokuratúry a justičného systému vo všeobecnosti a jednotlivé agendy, ktoré má v pôsobnosti prokuratúra“.

Návrh podal aj Čižnár

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová pre agentúru SITA povedala, že účelom navrhovanej právnej úpravy je „vytvoriť nové legislatívne predpoklady volieb generálneho prokurátora, zostavovania výberových komisií a disciplinárnych komisií na prokuratúre v súlade s Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike“.

Nie je jasné, či sa koaliční poslanci budú inšpirovať návrhom Čižnára. Podľa poslanca Dostála je veľmi zvláštne, že generálny prokurátor na konci svojho funkčného obdobia predkladá návrh, ktorý má upravovať činnosť prokuratúry. „Ak mal takú ambíciu, mal to urobiť pred rokom, a nie teraz,“ podotkol Dostál.

Poslanci by mali novelu zákona o prokuratúre definitívne schváliť na júlovej schôdzi parlamentu. Čižnár vo funkcii generálneho prokurátora skončí 17. júla 2020. Nového kandidáta na šéfa prokuratúry by podľa predbežných predpokladov mohli poslanci zvoliť niekedy v septembri.