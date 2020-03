Matovič a Kollár vyzvali potenciálnych koaličných partnerov, aby neblokovali vznik budúcej koalície (video)

aktualizované 4. marca 18:41

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič chce poskytnúť investigatívnym novinárom sumu 10 miliónov eur ročne, aby z peňazí mohli financovať vyšetrovanie korupčných a iných káuz minulých, ale aj novovznikajúcej vlády. Uviedol to Matovič na svojej tlačovej besede krátko po rokovaní s lídrom strany

Výzva potencionálnym koaličným partnerom

Fond má byť nazvaný po zavraždenom investigatívnom novinárovi Jánovi Kuciakovi. Podľa Matoviča by z takéhoto balíka peňazí mohlo byť zaplatených sto investigatívnych novinárov. Finančné prostriedky pre fond na podporu investigatívnych novinárov by mala každoročne vyčleniť vláda.

Obaja lídri vyzvali potenciálnych koaličných partnerov, aby neblokovali prípadný vznik vládnej koalície. „Ak by sme boli vo vláde iba tri strany, bola by tá väčšina iba tesná. Ak chceme mať pokoj na prácu a urobiť ústavné zmeny, potrebujeme mať ústavnú väčšinu. Nemajme také nároky, ktoré by zablokovali vznik budúcej vlády,“ povedal Igor Matovič.

Kollár reagoval aj na Pellegriniho video

Líder strany Sme rodina by uvítal, ak by bol výsledkom rokovaní vznik novej vládnej štvorkoalície. V prípade, že by sa však so stranou Za ľudí nedohodli, je pripravený podporiť aj vznik trojkoalície so stranami OĽaNO a Sloboda a Solidarita (SaS). „Je mi ľudsky ľúto, keď vidím, niektorých kolegov ako komplikujú veci a zbytočne ich naťahujú,“ povedal Kollár.

Ten stále trvá na svojej požiadavke, aby štát každý rok postavil 25-tisíc nájomných bytov ročne pre mladé rodiny. Na budúci týždeň preto pozvali do centrály Národnej banky Slovenska (NBS) ekonomických expertov z Rakúska a desať ekonomických expertov zo Slovenska, aby prerokovali možnosti, ako by bolo možné výstavbu nájomných bytov uskutočňovať na Slovensku. Na spoločnom rokovaní majú byť prítomní aj Matovič, Kollár a predseda SaS Richard Sulík.

Boris Kollár reagoval aj na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý v stredu na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom ukazuje fotku Kollára s mafiánom Jurajom Ondrejčákom. Pellegrini vo videu vyzýva Andreja Kisku, aby dobre zvážil spoluprácu s Kollárom. „Ja by som rád odkázal pánovi Pellegrinimu a dosluhujúcej vláde, že vláda už nemá legitimitu. Pán premiér, vy si dajte dobrý pozor, čo podpíšete po parlamentných voľbách, lebo to bude prvé, čo budeme kontrolovať,“ odkázal Kollár premiérovi.

