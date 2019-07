Matovič aj Fico konšpiračnými teóriami podľa Trubana ukázali, že sú starí politici

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič aj predseda Smeru-SD Robert Fico patria do skupiny starých politikov. Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede líder koalície Progresívneho Slovensko a Spolu Michal Truban.

Truban reagoval na vyhlásenia Fica a Matoviča o tom, že iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá bola financovaná zo zahraničia, nie je žiadna občianska platforma, ale je to mládežnícka politická organizácia strán Michala Trubana (PS) a Andreja Kisku (Za ľudí).

Takto to povedal v stredu vo videu na sociálnej sieti predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico s tým, že v tomto súhlasí s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom. „My sa s nimi nechceme hádať, my im to nechceme vracať, ale chceme im nastaviť zrkadlo práve preto, aby sme ukázali, ako inak chceme robiť politiku,“ povedal Truban.

Truban chce vymeniť starých politikov

Podľa Trubana starí politici sú tí, ktorí sú tu 20 rokov a miesto riešenia zásadných problémov Slovenska iba rozdeľovali, hádali sa a konšpirovali. „Pán Fico a žiaľ, aj pán Matovič sa svojimi poslednými konšpiračnými teóriami zaradili a ukázali, že patria do generácie starých politikov, ktorých treba vymeniť,“ povedal Truban.

Truban uviedol, že tento štýl politiky PS robiť nebude. Podľa neho sa treba zamyslieť, či to robia preto, aby zabezpečili lepšie zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a lepšie mzdy alebo preto, aby si získali voličov na to, „že to tu celé platí nejaký Soros“.

Fico prekvapivo súhlasí s Matovičom

Truban je presvedčený, že čím viac budú nové strany rásť, tým viac budú na nich útočiť. „My sa ich nebojíme, čím viac budú útočiť, tým väčšiu snahu budeme mať, aby prišla zmena,“ odkázal Truban. Zároveň vyjadril podporu iniciatíve Za slušné Slovensko, ktorá rovnako čelí kritike Matoviča i Fica. „Verím, že ani oni sa neboja a že budú pokračovať vo svojej práci naďalej,“ dodal.

Fico v stredu na sociálnej sieti Facebook vo videu uviedol, že všeličo by očakával, ale to, že bude súhlasiť s Matovičom, je pre neho absolútne neuveriteľné. Fico to povedal s tým, že Smer takéto stanovisko prezentuje už od vraždy novinára Jána Kuciaka. „Ak majú byť tieto Sorosove deti kádrovou rezervou Trubanovej a Kiskovej strany, všetci vieme, o čo v tejto krajine opäť ide,“ uviedol Fico.

OĽaNO si rezervovalo Námestie SNP

Iniciatíva Za slušné Slovensko v reakcii na sociálnej sieti v stredu napísala, že Fico pokračuje v opakovaní a šírení lží. „Podstatou našej občianskej iniciatívy sú občianske a demokratické princípy, nie stranícke boje, tie prenechávame politikom. Uvedomujeme si, že sa začína kampaň a tá bude špinavá, ale odmietame sa do nej nechať zatiahnuť,“ vyhlásili.

Líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič v súvislosti s kritikou faktu, že si pred výročím 17. novembra rezervoval bratislavské Námestie SNP od 14. do 19. novembra, v utorok uviedol, že po smrti novinára Jána Kuciaka OĽaNO rezervovalo Námestie SNP na tri piatky a následne priestor prenechalo občianskej iniciatíve Za slušné Slovensko. Ako sa však neskôr ukázalo, Za slušné Slovensko podľa Matoviča nie je občianska iniciatíva, ale politická organizácia strany Andreja Kisku Za ľudí a strán PS a Spolu.