Juraj Šeliga (Za ľudí) pripustil, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) je pod veľkým tlakom, no nepovažuje to za oprávnenie na vyjadrenia aké mal Matovič. Šeliga si myslí, že Matovič by sa mal novinárom ospravedlniť. Povedal to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.