Matovič by spoluprácu s Dankom odsúhlasil, len keby bol na drogách

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igor Matovič si nevie v budúcnosti predstaviť možnú povolebnú spoluprácu so Slovenskou národnou stranou (SNS), ak na jej čele bude Andrej Danko.

“Osobne si neviem predstaviť takú spoluprácu. Musel by som byť na drogách, aby som súhlasil so spoluprácou, keby na čele SNS bol zakomplexovaný hlupák,“ vyhlásil Matovič s tým, že SNS má priestor na slovenskom politickom nebi, ale nie s takýmto predsedom. Matovič pripúšťa spoluprácu s SNS, ak ju niekto vyčistí a bude obhajovať národné záujmy.

Podľa podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomíra Galka je Danko len persóna. „Kroky Danka diskvalifikujú jeho ako človeka, nie stranu,“ povedal Galko v stredu pre agentúru SITA. Zároveň pripomenul, že kongres SaS schválil, že liberáli z možnej spolupráce vylučujú len Smer-SD a Kotlebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko. „Keby sa tento zoznam mal rozšíriť, musel by o tom opäť rozhodnúť kongres,“ dodal Galko.

Podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka ich hnutie je zadefinované čisto programovo. „Keď niekto splní naše programové priority, s tým sme ochotní spolupracovať. My to nemáme postavené na personálnych ale programových otázkach. Pre nás je exekučná amnestia dôležitejšia, ako to, či by Danko mal odísť z čela SNS,“ povedal Krajniak pre agentúru SITA.