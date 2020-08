Matovič chce kopírovať Trumpa. Dobre, že nemá dlhé vlasy (komentár)

Americký prezident Donald Trump pred mesiacom na sociálnej sieti vyhlásil, že treba zvýšiť tlak vody v sprche, aby si mohol dobre umyť vlasy. „Moje vlasy musia byť perfektné. Perfektné,“ konštatoval. Samozrejme, ministerstvo energetiky už pripravilo návrh zákona o zvýšení tlaku vody.

Dobré je, že náš premiér Igor Matovič nemá až taký výrazný účes ako americká hlava štátu, lebo možno by sme si v jeho statusoch mohli niečo podobné prečítať. Zatiaľ sa však venuje iba svojim pocitom z dobre vykonanej práce, lebo, jemne povedané, v ten deň nazlostil kopu ľudí.

Je to amatérske, puberťácke a nechutné

„Je to amatérske, puberťácke a nechutné pre premiéra akejkoľvek krajiny,“ uviedol pre webnoviny analytik Ján Baránek. Reagoval tak na Matovičov status na sociálnej sieti Facebook, kde sa pochválil úspešným dňom, a že nasral kopu ľudí.

V súčasnej situácii koronakrízy by mal podľa Baránka občanov zjednocovať a upokojovať, ak by sa v budúcnosti stalo, že by museli obmedziť svoje aktivity. Z titulu výkonu funkcie je jasné, že často nebudú všetci spokojní, ale nemal by to takto dávať najavo verejnosti.

Aj keď to má v krvi musí sa vedieť pribrzdiť

Takmer všetky strany po voľbách, či už prezidentských alebo parlamentných, uvideli silu sociálnych sietí. Nie je to príznačné iba na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Príkladom môžu byť napríklad aj posledné americké prezidentské voľby.

V kampani je možné si trochu dovoliť podliezať voličom neformálnym správaním alebo často aj tvrdými slovami. Po voľbách by to však malo byť niečo iné.

Matovič ale sám vyhlásil, že v tomto nemieni nič meniť a zostane taký, aký bol pred zvolením za premiéra. Dôstojnosť funkcie, ktorú zastáva, by si však predsa len vyžadovala zmenu. Nekontrolované vyhlásenia na sociálnych sieťach niekedy môžu narobiť viac škody ako osohu. Poradcovia si možno často trhajú vlasy, keď si ráno niečo na premiérovom Facebooku prečítajú. Ja som taký a meniť sa nebudem nie je isto riešenie.

Jedným z možných dôvodov prečo Matovič takto koná je, že už teraz začína kampaň na prípadné predčasné voľby, lebo koalícia pevná nie je. Asi si to dobre uvedomuje.