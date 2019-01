Matovič chce len zaujať, myslí si Danko a vylučuje osobný a politický záujem pri jeho mandáte

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR (NR SR) Andrej Danko vylučuje akýkoľvek osobný alebo politický záujem pri mandáte Igora Matoviča, a to, čo predvádza poslanec Matovič, považuje len za snahu o zaujatie.

Danko sa tak ešte raz vyjadruje k problematike mandátu Igora Matoviča, ktorá je v parlamente nedoriešená už dva roky. Vyjadrenie agentúre SITA poskytol hovorca Andreja Danka Tomáš Kostelník.

Problém odkladal dva roky

„Najskôr si Igor Matovič teatrálne pripravoval pôdu tým, že nás obviňoval z toho, že ho chceme likvidovať. Kontaktoval pána Františka Gauliedera namiesto toho, aby hľadal riešenie tohto problému. Nechodil do NR SR. Dva roky som tento problém na svoju zodpovednosť odkladal,“ vyhlásil Danko.

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií totiž ešte 28. marca 2017 prijal rozhodnutie, ktorým navrhuje odobrať mandát poslanca Národnej rady SR lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igorovi Matovičovi.

Dôvodom rozhodnutia bolo, že Matovič ako verejný funkcionár si v období od 10. augusta 2013 do 2. septembra 2013 a tiež od 4. septembra 2016 do 29. septembra 2016 nepozastavil živnosť na daňovom úrade a tým porušil ústavný zákon.

Riziko hrozí aj ďalším poslancom

Predseda NR SR je pritom povinný program, ktorý schváli príslušný výbor, zaradiť do pléna, nemá právo na svojvôľu, hovorí Danko.

„To potvrdil aj poslanec Poliačik, ktorý ma pri mojom odvolávaní výslovne žiadal, aby som neporušoval zákon. A pritom som teraz neurobil nič iné, len to, čo mi zákon prikazuje. Napriek uvedenému som sa osobne angažoval a angažujem v tom, aby tomuto hlasovaniu predišlo hlasovanie o príslušnom zákone, ktorý by túto tvrdú sankciu zmenil. Riziko, s ktorým sa teraz stretáva Igor Matovič, hrozí aj ďalším poslancom, ktorí zabudli uviesť vo svojich majetkových priznaniach opätovne tú istú vec. Je to problém, ktorý musí vyriešiť plénum bez ohľadu na politické tričko,“ uviedol predseda parlamentu.

Poslanci NR SR sa na schôdzi, ktorá sa v utorok začala, budú zaoberať aj návrhom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií na odobratie mandátu poslanca parlamentu Igorovi Matovičovi. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.