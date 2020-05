Matovič chce oddeliť na úradoch politiku od odbornosti a uznáva pochybnosti voči Lučanskému

Ambíciou premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) je urobiť „hrubú čiaru“ medzi politikou a odbornosťou a ochrániť tak odborný personál na ministerstvách a štátnej správe. Na tlačovom brífingu zároveň uviedol, že má záujem na odpolitizovaní úradov.

Podotkol však, že dovtedy kým sa tak neurobí, bude rozhodnutie a zodpovednosť na pleciach jednotlivých ministerstiev.

Hrubá čiara aj na ministerstvách

Premiér chce určiť „hrubú čiaru“ medzi politikou a odbornosťou. Platiť by to malo aj na jednotlivých ministerstvách. Poznamenal však, že minister aj štátni tajomníci sú politickými nominantmi. Dodal, že napríklad generálny tajomník služobného úradu je pravá ruka ministra, ktorý zabezpečuje fungovanie rezortu.

Podľa Matoviča to teda nemôže byť človek, ktorému minister nedôveruje. Za uvedenou pozíciou by sa mala urobiť „hrubá čiara“ a politická moc by tam siahať nemala. Priznal však, že debatu, kde urobiť takúto čiaru, v koalícii nemajú úplne uzavretú.

„V štátnej správe si 70 rokov robíme srandu z úradníkov, od druhej svetovej vojny, a zmenilo sa iba to, že v každom období ste potrebovali iba inú farbu straníckej knižky. Takže, jednoznačne, tú ‚hrubú čiaru‘ tam urobiť musíme a urobíme ju,“ povedal.

Chcel by mu vidieť do mysle

Premiér zároveň vyhlásil, že chce sprofesionalizovať policajný zbor, aby nikto nemal podozrenie z politických objednávok. Uznal pochybnosti voči prezidentovi Policajného zboru Milanovi Lučanskému, no dodal, že jeho kroky kvituje a chcel by mu „vidieť do mysle a vedieť jeho úmysly“.

Podozrenia tam podľa neho sú, ale nechcel by odsudzovať človeka len tak. Ako Matovič poznamenal, prezident PZ spadá pod Ministerstvo vnútra SR.

Na konzíliu odborníkov v pondelok 18. mája by podľa Matoviča mohlo padnúť aj rozhodnutie o nosení rúšok. Keď nenarastie počet nových prípadov, tak predpokladá, že na otvorených vonkajších priestranstvách rúška nebudú povinné, lebo riziko prenosu ochorenia bude menšie.