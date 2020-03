Matovič chce odvolať šéfa štátnych rezerv Kičuru, jeho konanie vraj ohrozuje zdravie Slovákov (video)

Na Slovensku v nedeľu pribudlo ďalších sedem pozitívnych výsledkov na ochorenie COVID-19. Negatívnych vzoriek bolo 235.

Nový minister zdravotníctva Marek Krajčí o tom informoval po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetánom Kičurom, ktorého sa zúčastnil aj premiér Igor Matovič. Celkovo máme teda na Slovensku 186 ochorenia na nový koronavírus, zo všetkých vyšetrených vzoriek bolo 3 304 negatívnych.

Ako uviedol Krajčí, jeden muž s pozitívnym výsledkom je z karantény v Gabčíkove, ide teda o šiesty takýto prípad.

Nehospodárne konanie

Ako uviedol premiér Igor Matovič, v nedeľu boli na SŠHR preverovať, či bude pre ľudí v prvej línii dostatok ochranných prostriedkov. „Na základe nami zistených skutočností, dnes pán predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura nepožíva našu dôveru,“ uviedol.

Ako dodal, v pondelok na zasadnutí vlády požiada ministra hospodárstva, aby podal návrh na odvolanie predsedu SŠHR z funkcie. „Považujeme jeho konanie za nehospodárne, priamo ohrozujúce zdravie obyvateľov a verejný záujem. Takýto človek nemá čo ďalej zastávať takto dôležitú funkciu,“ konštatoval Matovič. Zistenie posunie aj orgánom činným v trestnom konaní.

„Pýtali sme sa, akým spôsobom prišli na to, že budú rokovať práve s firmou Lacorp. Nikto nám nebol za celý deň schopný povedať, ako prišli na to, že oslovia firmu, ktorá ma minimálny obrat, v živote v takomto biznise nepôsobila a nič o nej nenájdete na internete, čo by hovorilo, že by bola schopná zabezpečiť takéto prostriedky,“ konštatoval premiér. SŠHR pri tejto kontrole podľa neho najprv úmyselne zatajila dve zápisnice z priameho rokovacieho konania.

Ako Matovič dodal, Kičura podpísal zmluvu aj napriek tomu, že zápisnicu z rokovania podpísalo asi desať ľudí, ktorí neodporúčali zmluvu uzavrieť. Pri zápisnici k druhej zmluve podľa Matoviča štátne hmotné rezervy uzavreli zmluvu na rýchlotesty za šesť miliónov eur, aj keď ministerstvo zdravotníctva požadovalo klasické.

Chyba v počítaní

Ako uviedol Matovič, päť hodín čakali na odpoveď, či SŠHR objednala 4 milióny alebo 200-tísíc rýchlotestov, pretože sa na tom zodpovední zo SŠHR nevedeli zhodnúť. „Kúpili iba 200-tisíc rýchlotestov podľa posledného stanoviska, ale suma zostala rovnaká,“ dodal. SŠHR kúpila pritom jeden rýchlotest za 30 eur, cena v Číne sa podľa Matoviča pohybuje od dvoch do piatich eur.

Po tlačovej konferencii predstúpil pred médiá aj predseda SŠHR Kajetán Kičura. Ako konštatoval, zistila sa chyba v počítaní. „Zistila sa chyba, že tam bolo 200-tisíc balíkov, v ktorých mali byť po 20 testov, ale my sme stále uvažovali o 200-tisíc kusoch. Nastala chyba v tom, že tieto balenia boli s vyššou cenou,“ konštatoval.

Spoločnosť podľa neho okamžite kontaktujú, na túto chybu by sa podľa Kičuru prišlo okamžite. Ako dodal, v ostatných zmluvách sa nenašlo žiadne iné porušenie. „Sme si istí, že postupujeme v súlade so zákonom,“ uviedol. Odvolanie z funkcie Kičura prijíma a rešpektuje aj s tým, že bude prešetrovaný orgánmi činnými v trestnom konaní.