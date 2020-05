Matovič chce natrvalo zatvoriť obchody v nedeľu, musí však presvedčiť Sulíka

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa bude snažiť presvedčiť ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby boli obchody zavreté v nedeľu aj po skončení koronakrízy. Médiám to povedal na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády.

Zatiaľ toto opatrenie platí iba počas núdzového stavu, ktorý na Slovensku platí v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.

Stav počas koronakrízy

Matovič chce, aby sa v tejto súvislosti vo vláde riadili „zdravým rozumom“. Zároveň potvrdil, že v pondelok 1. júna konzílium odborníkov rozhodne o tom, či a ako sa budú uvoľňovať ďalšie opatrenia a aké „bremeno unesieme“.

„Aj ľudia sa v nedávnom prieskume vyjadrili, že by im nevadilo, ak by boli obchody zatvorené aj v nedeľu. Zatiaľ platí dohoda v koalícii, že tento stav platí iba počas doby trvania koronakrízy, no budem sa snažiť Richarda Sulíka presvedčiť, aby sme to zaviedli natrvalo. Chcem, aby sme sa riadili zdravým rozumom,“ ozrejmil predseda vlády.

Novela Zákonníka práce

To, aby bola nedeľa vyhlásená za deň pracovného voľna je aj zámerom novely Zákonníka práce, ktorú do Národnej rady SR predložili opoziční poslanci zo strán Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Plénum sa predmetnou novelou bude zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v stredu 3. júna. Podľa Matoviča táto novela zákona z dielne opozície parlamentom neprejde.