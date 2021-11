Matovič chce zdaňovať aj tringelty, pre gastrosektor má aj ďalšie návrhy (video)

Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie by sa mala znížiť zo súčasných 20 percent na 10 percent. Po novom by však mali podliehať DPH aj tringelty. Tie by mali dosahovať 9 percent z ceny jedál bez DPH. Na pondelkovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Všetky tringelty by pritom mali reštaurácie rozdeliť ako odmeny pre zamestnancov. Ďalšou podmienkou bude podľa Matoviča to, aby reštaurácie ponúkali pri všetkých jedlách detské menu s polovičnou porciou a polovičnou cenou.

Krčah vody zdarma

Gastrosektor by mal tiež podľa ministra financií zaviesť tiež tzv. ekomenu, ktoré by tvorila polovičná porcia za tri štvrtiny ceny. Ku každému jedlu by mal zákazník dostať krčah vody zdarma.

Kým v súčasnosti pri 100-eurovom účte DPH dosahuje 20 eur, teda celková cena tvorí 120 eur, po novom by sa podľa Matoviča k sume 100 eur pripočítal 9-eurový tringelt a DPH by sa vyberala vo výške 10 percent so sumy 109 eur. Celková cena by tak predstavovala 119,90 eura.

„Zlegalizovali by sme tringelty, aby tie peniaze boli čisté, aby ich majitelia reštaurácií vedeli posunúť personálu a aby im vedeli zvýšiť ich legálne mzdy,“ povedal minister financií. Návrh daňovej reformy pre reštaurácie by podľa Matoviča znížil príjmy štátu o 40 miliónov eur ročne.

Voči deťom sa nesprávame fér

Reštaurácie podľa Matoviča v súčasnosti ponúkajú veľmi obmedzené detské menu. „Voči deťom sa nesprávame fér,“ povedal.

Návrh na poskytovanie tzv. ekomenu podľa Matoviča reaguje na to, že ľudia časť jedla neskonzumujú. „Nemôžem sa pozerať na to, ako sa odnášajú polovičné taniere jedla, lebo už nevládzete,“ zdôvodnil.

Podľa neho ide o ekologický návrh, ktorým sa má zamedziť plytvaniu s potravinami. Za ekologický návrh tiež považuje krčah vody zdarma. „Sledujem to, aby sme nevozili krížom krážom po Slovensku kamióny balenej vody,“ povedal.