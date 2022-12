Matovič dostal podľa Šipoša počas podávania demisie informáciu od Hegera o Sulíkovej SaS

Poverený minister financií Igor Matovič (OĽaNO) počas podávania demisie v prezidentskom paláci dostal od premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) informáciu, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík negarantuje záruku, že nezahlasujú za pád vlády.

OĽaNO vládu nepovalilo

Povedal to šéf poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš v diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS. Dodal, že po avizovanej informácii Matovič stiahol svoju demisiu.

Taktiež tvrdí, že by nebolo fér a zároveň by bolo arogantné, keby sa tvárili, že sú ideálnou vládou a neurobili chybu. „My sme však vládu nepovalili, hnutie OĽaNO robilo všetko do poslednej chvíle, aby sme ju zachránili,“ dodal.

SaS mala nechať Hegera vládnuť

Šipoš si myslí, že bolo nezodpovedné, keď SaS prišli s odvolávaním vlády pred Vianocami. „Ľudia a samosprávy nevedia, či dostanú pomoc, nevedia, ako budú fungovať. SaS mala nechať vládu Eduarda Hegera vládnuť, a keď sa chceli baviť o páde vlády, tak až po schválení rozpočtu,“ uviedol.

Šéfa poslaneckého klubu OĽaNO zároveň mrzí, že z klubu odišla Občiansko-demokratická platforma. „Nepovedali nám, kedy a ako odídu, dozvedeli sme sa to z médií. Myslím si, že spolupráca s nimi bola vždy korektná, a tak to ostane. Sú slobodní a ja to rešpektujem,“ uviedol.