Matovič: Hmotná zodpovednosť by sa mohla týkať aj ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti s politikom

Predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi by neprekážalo, ak by sa legislatíva o hmotnej zodpovednosti politikov týkala aj ľudí, ktorí s politikom žijú v jednej domácnosti. Uviedol to Matovič v relácií TA3 V politike.

Podľa Matoviča však ide o veľmi citlivú tému a o tom, koho presne sa bude legislatíva týkať, sa bude musieť rozhodnúť v koalícií. Premiér tiež potvrdil, že by mohla byť predstavená na jeseň. Vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády.