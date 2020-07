Matovič hrá akože vabank. Na rozdiel od Kollára sa nevyhráža (komentár)

Hlasovanie 150 poslancov ukáže, či Igor Matovič zostane premiérom alebo nie. Na 99 percent bude pokračovať vo svojej funkcii, ale stále existuje jedno ale. Čo ak niektorí koaliční poslanci zhodnotia, že nové voľby by im priniesli viac? Tu sa však Matovič poistil. Žiadne nové voľby nebudú.

Koaličných partnerov nevydiera

Ak hlasovanie dopadne neúspešne pre premiéra, Matovič opustí post predsedu vlády a zanechá politiku, oznámil v predvečer schôdze Národnej rady SR. Koalícia však bude fungovať aj naďalej.

Tu je rozdiel medzi ním a Borisom Kollárom. Ten sa vyhrážal, že v prípade odvolania po rovnakom probléme s diplomovkou, koalíciu opustí nielen on, ale aj hnutie Sme rodina. Rozhodnutie Matoviča sa tak na prvý pohľad javí ako čestné.

Sám si je však vedomý, že koaliční partneri aj napriek výzve, že majú hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, ho nenechajú v štichu. Samozrejme, možno sa niektorí pridajú k opozícii, ale bude to len divadlo.

Navonok ide o demokraciu, ale tá je dohodnutá na koaličnej rade. Skutočná demokracia by bola, keby v tajnom hlasovaní všetci koaliční poslanci vhodili hlasovací lístok a nie ako doteraz utekali od hlasovacích urien. Vtedy by naozaj ukázali, či dôverujú alebo nedôverujú svojmu premiérovi. Počkajme si však na hlasovanie.

Trápna tlačovka o diplomovke

Mediálna obec netrpezlivo očakávala vysvetlenie Igora Matoviča o jeho diplomovej práci. Namiesto konkrétnych otázok sme však videli urazenú márnomyseľnosť dvoch kolegov, ktorí sa takmer dve hodiny pokúšali presvedčiť nielen premiéra, ale aj verejnosť, že majú pravdu.

Nikto nehovorí, že nemajú, ale spôsob, akým sa to pokúšali ukázať, bol pod každú novinársku úroveň. Vinu za to nesú aj ostatní kolegovia, ktorí sa na to celý čas iba prizerali. Nepostavili sa a neprerušili toto trápne divadlo.

Takýto spôsob komunikácie iba nahrával Igorovi Matovičovi. Verejnosti mohol predostrieť „pozrite, takto sa ma pokúšajú obviňovať?“ Namiesto argumentov z jednej a druhej strany sme boli svedkami takmer dvojhodinovej hádky troch ľudí, na ktorú sa mohla pozerať celá slovenska verejnosť. Nedozvedeli sme sa takmer nič.

A kolotoč pôjde ďalej

Čo sa po hlasovaní v parlamente zmení? Možno nič. Diskusia, samozrejme, bude tvrdá, opozícia bude žiadať hlavu a koalícia vysvetľovať, že v týchto časoch treba byť súdržní.

Pravdepodobne aj najostrejší kritici z koaličnej štvorky zohnú hlavu, lebo vedia, že ide o veľa. Tentoraz nie o samotného premiéra, ktorí zahlásil, že koalícia nepadne, ale o naštrbenie dôvery.

Na záver použijem slova piesne istej thrash metalovej kapely zo Svätého Jura: „Zajtrajšok bude lepší. Možno budú aj drobné na pivo. A kolotoč pôjde ďalej.“