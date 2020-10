Matovič hrá vabank. Strach má aj Fico (komentár)

Víkendové celoplošné testovanie na prítomnosť vírusu COVID-19 môže rozhodnúť o osude premiéra Igora Matoviča. Iba niekoľko dní pred jeho začiatkom sa zrazu ozývajú hlasy o zbytočnosti tejto akcie, a tým priamo spochybňujú úmysel zistiť aspoň orientačne, koľko obyvateľov Slovenska je nakazených a čo robiť v budúcnosti. Akoby tým verejne vyzývali občanov, aby testovanie bojkotovali. Koho je to záujem?

Fica nahnal strach bojom proti testovaniu

Ak sa niekto rozhodne vysloviť vážne pochybenia o zmysluplnosti najväčšej akcie na Slovensku iba niekoľko dní pred jej začiatkom, vyvoláva to vážne pochybnosti o jeho dobrom úmysle.

Okrem už tradičných správ a všelijakých pochybných názorov na sociálnych sieťach sa teraz priamo do kritiky testovania pustili aj prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár a predseda opozičného Smeru Robert Fico.

Postoj bývalého premiéra ma neprekvapil. Čakal som, že to urobí skôr a nie, že iba tesne pred testovaním navrhne odvolať svojho nástupcu. Možno to bola stratégia, ale pravdepodobne aj reakcia na posledné správy z prostredia polície a justície.

Veď ako môže pokojne čakať, čo bude ďalej, keď za mrežami skončili ďalší sudcovia, vplyvný podnikateľ alebo prokurátor? Horšie pre Fica a jeho kamarátov je, že sa niektorí rozhodli pred vyšetrovateľmi rozprávať. Nikto nevie, koho spomenú vo svojej výpovedi a koho ďalšieho bude polícia predvádzať v putách.

Viacerí prominenti bývalých vládnych strán, alebo osoby späté s nimi, určite nebudú v nasledovnom období pokojne spávať. Najlepšie, ako to zastaviť, je odvolať súčasnú vládnu garnitúru a dúfať, že v nových voľbách sa všetko vráti na svoje miesto. Tak ako to bolo predtým, keď naši našich nechali na pokoji. Testovanie je dobrý spôsob, ako zakryť skutočný dôvod.

Matovič má oprávnene strach, chýbajú lekári

Premiér Matovič si je vedomý, čo ho čaká v prípade, že sa víkendová akcia nevydarí. Rozhodol sa hrať na jednu kartu. Všetci, nielen na Slovensku, čakajú, ako to dopadne. Ako sám predseda vlády uviedol, o slovenskú akciu majú veľký záujem v celej Európe, lebo situácia s pandémiou je kritická.

Už teraz vidíme, že aj ďalšie krajiny, ako sú Česko, Nemecko a možno aj Francúzsko, zvažujú podobný model u nás kritizovaných opatrení v boji s koronavírusom. O testovaní možno tiež rozmýšľajú.

Prekvapuje ma preto vystúpenie Kollára, ktorý verejne ako zástupca lekárov spochybnil testovanie, čo viedlo k tomu, ako priznal aj premiér, že niektorí zdravotníci prehodnotili svoju ochotu pomôcť pri celoplošnom testovaní.

Nie som fanúšik Matoviča, čo je zjavné aj z mojich doterajších komentárov, ale kritiku si mal šéf lekárskej komory nechať po skončení akcie. V prípade jej neúspechu tým totiž sám nahral premiérovi, aby mal z toho koho obviniť a striasť sa zodpovednosti. Kollár si to nepremyslel, samozrejme, ak jeho úmysly neboli niekde inde, čo naznačil aj samotný predseda vlády a minister obrany Jaroslav Naď.

Premiér priznal, že ešte stále pre uskutočnenie celej akcie chýbajú zdravotnícki pracovníci. Preto sa ich aj rozhodol dodatočne finančne motivovať, aby všetko dopadlo tak, ako má. V hre je veľa.

Dovoľme, nech sa to všetko skončí

Najlepšie by bolo, ak by sme dovolili, aby akcia vlády prebehla v pokoji bez ohľadu na to, čo si o nej každý myslí. Pre nás všetkých je asi najdôležitejšie, aby sa katastrofa zvaná koronakríza konečne zastavila.

Nikto doteraz nevymyslel účinný recept, možno práve takéto testovanie nám pomôže pohnúť sa z miesta namiesto toho, aby sme iba čakali, čo sa udeje.

Koalično-opozičné prestrelky ničomu neprispejú. Len ešte viac zneisťujú občanov, ktorí pre ne budú pomaly strácať vieru, že sa niečo v boji s pandémiou dá urobiť. Najhoršie by bolo sedieť a čakať so zalomenými rukami. Za nás to nikto neurobí.