Matovič ide do rezortu, ktorý nebýval výbušný. Nech sa ničoho nechytá, radí exminister Miškov

Po premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) bude post ministra financií v podaní Igora Matoviča (OĽaNO) zrejme najsledovanejšia pozícia vo vláde. Kým v kresle predsedu vlády bol niečo vyše roka, namieste je otázka, či bude úspešnejší ako „strážca štátnej kasy“ a v novej funkcii vydrží dlhšie.

Ak si Matovič zoberie príklad od svojich predchodcov na čele rezortu financií a nebude sa obzvlášť vymykať z ich radu, mal by vydržať v tejto pozícii až do skončenia mandátu Hegerovej vlády. Z doterajších ministrov financií v histórii SR ani jeden neodišiel pre nejakú kauzu alebo pre osobné zlyhanie.

Mikloš by sa rád mýlil

Bývalý minister financií Ivan Mikloš nevie, či má Matovič predpoklady vydržať vo funkcii šéfa rezortu celé funkčné obdobie. „Rád by som tomu veril, ale veľmi neverím. Rád by som sa mýlil,“ povedal portálu Webnoviny.sk Mikloš.

Ako dodal, pred Matovičom budú stáť dve veľké výzvy. Tou prvou bude konsolidácia verejných financií po raste dlhu a deficitu a tou druhou príprava, implementácia a koordinácia reforiem a investícií z Plánu obnovy a odolnosti. „Každá z týchto úloh bude sama o sebe nesmierne náročná, zvládnuť obidve predstavuje obrovskú výzvu nielen pre ministra financií, ale aj pre celú vládu a vládnu koalíciu,“ uviedol Mikloš.

Na ministerstve vedia, čo majú robiť

Niekdajší minister hospodárstva Juraj Miškov povedal, že názor na Igora Matoviča má desať rokov nezmenený. A ani po jeho ročnom pôsobení vo funkcii premiéra nemožno podľa Miškova s istotou povedať, že by na rezorte financií nemohol niektoré veci pokaziť. „Poznám ho ešte z čias, kedy sa dostal do parlamentu na kandidátke SaS. Verejné financie sú tie posledné, ktoré potrebujú chaos,“ tvrdí Miškov.

Domnieva sa, že Matovič bude mať snahu vnášať do rezortu „vlastný rozmer a potom môžu vzniknúť turbulencie“.

Bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov SITA

Podľa exministra hospodárstva by bolo ideálne, keby sa do ničoho nestaral a možno len chodil reprezentovať na stretnutia ministrov financií do Bruselu.

Financie sú totiž podľa neho jeden z najlepšie personálne vybavených rezortov. „Aj Ján Počiatek mal dosť rozumu a nechal tam ľudí, ktorí boli na ministerstve za Ivana Mikloša, lebo vedeli, čo majú robiť. Mnohí z nich sú tam dlhé roky. Moja rada je – ničoho sa nechytaj a nechaj ich robiť,“ dodal Miškov.

Politik s netradičnými nápadmi

Politológ Grigorij Mesežnikov pripomína, že je to prvýkrát, keď sa bude Matovič venovať nejakému rezortu vo vláde. Myslí si, že to, čo prispelo k jeho rezignácii z premiérskej pozície, môže komplikovať aj výkon jeho funkcie ako ministra financií.