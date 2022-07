Matovič je chyba v systéme a Sulík sa tvári ako záchranca štátu, podľa Kremského je to rozbitie vlády v priamom prenose

Mediálna kampaň sa rozbehla na plné otáčky. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský.

Rozbitie vlády v priamom prenose

Podľa neho sme v súčasnosti svedkami rozbitia vlády v priamom prenose.

„Sulík dáva rozhovory ako na bežiacom páse, kde sa stavia do roly záchrancu štátu. Titulky ho samozrejme vykresľujú ako úspešného ministra, ktorý všetko vyriešil a pokojne môže aj odísť z funkcie. Nepríjemné otázky akosi neprichádzajú. Médiá sa navzájom citujú s optimistickými vyjadreniami. Jeho osobné invektívy voči Matovičovi nikoho netrápia,“ napísal Kremský.

Oligarchovia už vraj rozhodli

Podľa poslanca oligarchovia v našej krajine už rozhodli.

„Úlohy sú rozdané. Matovič je chyba v systéme a nemá právo na miesto na slnku. Presne tak ako počas Radičovej vlády sa v rámci koalície hovorilo „načo sme vo vláde, keď sa nedá nič zobrať?“. Tak ju zarezali, aby mohli vládnuť bez nej. Naivné. Prišlo osem rokov Fica. Tí istí ľudia potom plakali, aká je na Slovensku korupcia,“ dodal Kremský.

Chyby Matoviča všetci len zveličujú

Poslanec za hnutie OĽaNO nechápe, ako všetci zveličujú chyby ministra financií Igora Matoviča, ako média citovo manipulujú, ako vytvárajú z ministra hospodárstva Richarda Sulíka hrdinu, ktorý chce s 5-percentným mandátom rozkazovať celej koalícii.

„Ide o to, ako OLaNO očierniť, opľuť, ponížiť, rozbiť a zlikvidovať. Jasné, že Igor má svoje chyby, často sa nevie ovládať a nezmyselne osobne útočí. Brutálna mediálna kampaň s masírovaním voličov ako by každá vláda bola lepšia ako táto, aj Pellegriniho a Ficova. Tu vidieť, že naozaj ide o veľa. Ide o všetko. A my sa nedáme zmanipulovať,“ konštatoval Kremský.