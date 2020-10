Neschopnosť a totálne zlyhanie, Dobrá voľba sa ostro pustila do Matoviča pre celoplošné testovanie

Strana Dobrá voľba viní premiéra Igora Matoviča z desiatich závažných skutkov v boji s pandémiou koronavírusu. Väčšina z nich súvisí s nepripravenosťou celoplošného testovania. Konštatovala to v piatok hovorkyňa strany Martina Šoltésová.

Dobrá voľba zároveň vyzýva vládu, aby netrestala občanov za zlyhanie a nepripravenosť celoplošného testovania. „Dennodenne sme svedkami stupňujúcich sa vyhrážok, osočovania a ponižovania vlastných občanov, vlastného národa. Pritom za súčasný chaos a napätie v spoločnosti je zodpovedný práve Igor Matovič,“ uviedla strana v stanovisku.

Dobrá voľba verejne viní premiéra Matoviča, že ako laik sám bez odbornej spôsobilosti a nezodpovedne rozhodol o plošnom testovaní občanov Slovenska bez toho, aby celú svoju megalomanskú akciu vopred konzultoval s vedeckými kapacitami a odborníkmi a zodpovedne zvážil všetky jej riziká a prínosy.

Samé polopravdy a klamstvá

Igor Matovič podľa Dobrej voľby vytvoril absolútne neprimeraný tlak na hlavného hygienika, zdravotníkov, pandemickú komisiu, krízový štát, mestá a obce, ktorí sa o zámere celoplošného testovania dozvedeli až z jeho tlačovej konferencie.

„Tiež viníme premiéra z úmyselného šírenia poloprávd a klamstiev v súvislosti s výpovednou hodnotou testov, ktoré majú byť použité v nasledujúcich dňoch,“ doplnila strana.

Strana zároveň viní premiéra aj zo zlej a zmätočnej prípravy plošného testovania občanov, zo slabej a chaotickej informovanosti verejnosti o celoplošnom testovaní a následných krokoch, z verejného mediálneho pranierovania a osočovania mnohých poctivých odborníkov či za vedomú prípravu a manipuláciu pri nákupe rýchlotestov v prospech vopred známeho úspešného účastníka obstarávania testov.

Ľudia nesmú doplácať na niečiu neschopnosť

Dobrá voľba preto vyzýva vládu, aby zvýšila testovacie kapacity štátu na 30-tisíc PCR denne. Vytvorila mobilné testovacie jednotky, ktoré budú dostupné v najviac postihnutých regiónoch, zabezpečila materiálne rýchlotestami nemocnice a pohotovosti, kde chýbajú či zabezpečila týždenné preventívne testovanie v domovov sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach v zmysle odporúčania EK.

Zároveň, aby vytvorila jedno funkčné call centrum, zvýšila kapacity efektívneho trasovania na základe výsledkov PCR testov a okamžite spustila aplikáciu ekarantena.

„Keď už ste sa ako premiér bezhlavo vrhli do zbytočného celoplošného testovania, ktoré je zároveň absolútne nepripravené, tak vás vyzývame, aby ste od pondelka nelimitovali ľudí, ktorých ani nedokážete otestovať v tom, aby mohli ísť do práce alebo zaviesť svoje deti do školy. Nie je možné, aby ľudia doplácali na vašu neschopnosť a totálne zlyhanie,“ dodala strana Dobrá voľba.