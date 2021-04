Matovič je podľa majetkového priznania v podstate bezdomovec, skonštatovala Nadácia Zastavme korupciu

Bývalý predseda vlády a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je podľa majetkového priznania v podstate bezdomovec. Skonštatovala to Nadácia Zastavme korupciu (NZK).

Poukázala tak na to, že majetkové priznania, v súčasnosti podávané politikmi, nie sú skutočným obrazom toho, čo vlastnia a užívajú. Ich kontrola je podľa nadácie formálna a systém umožňuje vyhnúť sa jej úplne. V tlačovej správe o tom informovali Mariana Leontiev a Zuzana Petková z NZK.

Nie je to reálny obraz

„Z priznania sa javí, akoby bol Matovič človekom bez majetku, ktorý nikde nebýva. To však nedáva reálny obraz o majetkovej situácii jeho a rodiny,“ uviedla Petková. Minister býva v dome so svojou rodinou, ktorý, pravdepodobne, patrí jeho manželke. Podľa zákona mal priznať jeho užívanie v prípade, ak hodnota veci (v tomto prípade nájmu) presahuje 18 200 eur ročne, teda mesačne 1 517 eur.

Nadácia preto vyzvala výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady SR (NR SR), aby preveril, či túto hranicu neprekročil, a teda či je jeho majetkové priznanie úplné a pravdivé. Výbor by mal rovnako preskúmať, či je to tak aj v prípade hnuteľných vecí.

Exemplárny príklad

Matovič prepísal celý majetok aj rodinnú firmu na manželku. Rozsudkom Okresného súdu v Trnave, ktorý nadobudol právoplatnosť 31. augusta 2006, bolo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo. Ako vysvetlila nadácia, ide o jeden zo spôsobov, ako sa môžu politici vyhnúť verejnej kontrole, keďže majetok manželky a neplnoletých detí sa priznáva, ale nezverejňuje.

„Igor Matovič nie je jediný verejný funkcionár, z ktorého majetkového priznania sa v podstate nič nedozvieme. Možno ho však považovať za exemplárny príklad, keďže je ministrom financií vlády, ktorá deklarovala transparentnosť vo verejných financiách a v politike,“ dodala Petková.

Majetkové priznania by sa mali zmeniť

Nadácia si preto myslí, že majetkové priznania by sa mali čím skôr zmeniť. Neskoré zverejňovanie informácií z nich by sa podľa spolupracujúcej advokátky Marianny Leontiev malo riešiť digitalizáciu. Nadácia tiež presadzuje kontrolu nezávislým úradom, ktorý by mal vzniknúť.

„Efektívny systém kontroly majetkových priznaní je jeden z kľúčových faktorov posilnenia dôvery verejnosti voči politikov a verejným inštitúciám, ktorý na Slovensku tak veľmi potrebujeme. Verím, že sa podarí naplniť programové vyhlásenie vlády a bude zriadený Úrad na ochranu verejného záujmu,“ povedala Leontiev. Advokátka je zároveň členkou pracovnej skupiny za NZK na zmenu legislatívy v tejto oblasti, ktorá vznikla z iniciatívy parlamentu.