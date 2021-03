Matovič: Krajčí z postu ministra zdravotníctva neodchádza ako človek, ktorý zlyhal

Marek Krajčí (OĽaNO) z postu ministra zdravotníctva neodchádza ako človek, ktorý zlyhal, bol spojený s korupciou či okrádaním chorých. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) to povedal po tom, čo Krajčí v piatok odovzdal prezidentke SR Zuzane Čaputovej svoju demisiu. Krajčí podľa neho odchádza ako osoba, ktorá každým jedným svojim krokom a rozhodnutím úzkostlivo chránila zdravie a životy ľudí.

„Keby sme sa všetci správali tak, ako nám Krajčí odporúčal, situácia na Slovensku by bola zásadne lepšia,“ povedal Matovič. Konštatoval, že exminister sa pri riešení pandémie pustil aj do boja s mafiou, ktorá dlhé roky systematicky rozkrádala verejné zdroje v slovenskom zdravotníctve.

„Odchod Mareka Krajčího si koaličné strany Za ľudí a Sloboda a Solidarita dali ako jedinú podmienku pre pokračovanie koalície. Touto chvíľou považujeme túto dohodu za splnenú a veríme, že už si nikto nebude klásť žiadne ďalšie podmienky,“ uviedol minister financií a dočasný minister zdravotníctva Eduard Herger (OĽaNO).

Doplnil, že by mali všetci spoločne niesť zodpovednosť za krajinu a v plnom prúde sa vrátiť k práci. Tiež sa ospravedlnil, ak sa niekoho ich tlačová beseda z 11. marca dotkla, no podotkol, že len povedali to, čo cítili.