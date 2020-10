Matovič má na agresiu Turecka jasný názor, lídri EÚ by mali k celému sporu zaujať rázny postoj

Na mimoriadnom samite lídrov krajín Európskej únie (EÚ) bude podľa predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) najdôležitejšie zaujať jednoznačný a rázny postoj proti agresii Turecka voči Grécku a Cypru. Grécko a Turecko sa sporia o námorné hranice a práva na ťažbu ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora.

Lídri by mali na dvojdňovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli rokovať aj o vzťahoch s Čínou, o situácii v Bielorusku či o jednotnom trhu a digitálnej transformácii.

Turecko musí vedieť, kde sú hranice

„Je naozaj načase, aby Slovensko aj EÚ zdvihli hlavu a zoči voči Turecku povedali, že tu sú naše hranice. Nezasahujte do územnej celistvosti dvoch členských krajín,“ povedal pre novinárov cestou do Bruselu Matovič. Dodal, že podporuje postoj Cypru aj Grécka, ktoré hovoria, že ak chce EÚ prijať sankcie voči Bielorusku, mala by sa najprv vysporiadať s otázkou Turecka. Premiér očakáva rázny prístup EÚ aj voči Číne.

„Keď už raz sme kolíska demokracie, tak nemali by sme teraz tu naďalej prevádzkovať takú nejakú predklonenú politiku voči aj tejto svetovej mocnosti,“ dodal Matovič.

Medzi lídrami EÚ by mohlo dôjsť k dohode

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) si myslí, že pri témach Turecka a Bieloruska by mohlo medzi lídrami dôjsť k dohode.

Podľa Klusa utrpela povesť EÚ, keď sa jej nepodarilo schváliť sankčný zoznam proti Bielorusku. Ako dodal, na zozname by sa podľa neho mal objaviť aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko a verí, že sa zoznam tentokrát podarí schváliť. Slovensko Lukašenka ako legitímneho prezidenta Bieloruska neuznáva.