Matovič má tlačovku o aktuálnej epidemiologickej situácii, nevylúčil sprísnenie opatrení (naživo)

aktualizované 9. júla 17:12

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má vo štvrtok spoločne s hlavným hygienikom Jánom Mikasom a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím tlačovku o aktuálnej epidemiologickej situácii.

Operatívne krízové stretnutie

„Jediná zbraň, ktorú dnes v rukách máme je zodpovednosť, ktorá nám pomohla vyhrať prvú vlnu,“ povedal premiér Matovič. Dodal, že nárast počtu prípadov nákazy nie je lichotivý, a preto zvolal operatívne krízové stretnutie, kde sa dohodli na opatreniach, ktoré v najbližších dňoch uskutočnia.

V pondelok má zasadnúť konzílium epidemiológov a navrhnúť Úradu verejného zdravotníctva SR, či prijať, alebo neprijať opatrenia. Nebudú však podľa Matoviča o uvoľňovaní, ale o sprísnení režimu prípadne o jeho ponechaní. Podľa ministra Krajčího sa obmedzenia môžu týkať niektorých podujatí, diskoték či rodinných osláv.

Ďalším opatrením by podľa Matoviča mohlo byť, že pri príchode zo zahraničia z menej bezpečnej krajiny by ľudia dostali „výstražnú SMS správu“, aby išli do domácej karantény, kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva a na piaty deň absolvovali test na COVID-19.

Nové prípady rozdelil Mikas do troch skupín

Mikas uviedol, že najnovšie číslo 53 v kolónke nových prípadov koronavírusu, je ďaleko najvyššie za posledné obdobie. Vyšší denný prírastok sme mali naposledy 22. apríla, kedy ich bolo 81. Novoinfikovaných by hlavný hygienik rozdelil do troch skupín – importované prípady, úzke kontakty (najmä rodinné) z už pozitívne testovanými osobami a roztrúsené prípady.

Matovič už vo štvrtok ráno reagoval na zvýšený počet nových prípadov koronavírusu. „Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ konštatoval.

V súvislosti s novými prípadmi ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok uviedlo, že situácia je pod kontrolou. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické opatrenia,“ píše na sociálnej sieti Facebook a dodáva, že situáciu priebežne monitorujú.

Naživo: Tlačová beseda