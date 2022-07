Matovič na Facebooku píše o srdciaroch, ktorí od chrbta nezrádzajú

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič sa po oznámení Juraja Krúpu opustiť poslanecký klub OĽaNO rozpísal.

Matovič v statuse na sociálnej sieti Facebook píše, že to bolo dávno a platilo sa ešte korunou, keď sa vzdal pohodlia, podnikania, peňazí a išiel do boja s absolútnym zlom.

Prieskum agentúry Focus vtedy ukázal reálnu šancu na ústavnú väčšinu Fica, Mečiara, Slotu a to bolo preňho červená čiara. „S prázdnymi rukami a srdcom plným odhodlania. Postupne sa pridali ďalší bojovníci … a spoločne s ľuďmi sme zlo pokorili,“ uviedol s tým že to bolo ťažké, veľakrát nemožné, ale dokázali to.

Boli podľa neho odhodlaný tím a v tom je najväčšia sila OĽaNO. „Srdciari, ktorí idú do boja bez kalkulácií, či sa im to oplatí, či vyhrajú, či boj prežijú. Srdciari, o ktorých sa v ťažkých chvíľach môžete aj naslepo oprieť. Srdciari, ktorí vás od chrbta nezrádzajú, ale vám chrbát kryjú,“ napísal.

Dodal, že rád bojuje spolu s ľuďmi, ktorí majú odvahu a česť. „Je to ťažké, ale nebojte sa,“ zakončil svoj status pridal tradičné #dobrebude.