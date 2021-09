Matovič: Nasledujúce tri týždne budú pre vládnu koalíciu kľúčové (video)

aktualizované 29. septembra 10:53

Nasledujúce tri týždne budú pre vládnu koalíciu kľúčové. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „Buď to zvládneme a unesieme zodpovednosť, ktorú nám ľudia dali vo voľbách, alebo si povieme, že ideme od toho preč lebo sme to nezvládli,“ dodal premiér.

Kritizoval zdĺhavý stav okolo schvaľovania výdavkových limitov v rámci zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V nasledujúcich troch týždňoch by sa mali podľa neho prijať zásadné ústavné zmeny. A teda buď to súčasná vláda podľa neho zvládne a unesie zodpovednosť, alebo „poďme od toho preč a nech tu vládne mafia“.

„Lebo keď my sa tu ideme tváriť, že schválime len výdavkové stropy a dlhovú brzdu nie a potom takto za dva roky máme z roka na rok ušetriť 2,5 mld. eur, lebo to je podľa súčasného znenia zákona o dlhovej brzde, tak poďme naozaj od toho čím skôr preč a povedzme, že sme to nezvládli. Každá strana si tu teraz bude hovoriť nejaké prkotinky, vymyslí si daňovú brzdu a bude s tým vydierať všetkých ostatných, ale to štát stojí obrovské peniaze,“ povedal Matovič.