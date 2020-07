Matovič: Nebráňte ma, nezaslúžim si to

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti prosí každého, kto cíti potrebu sa ho zastávať, aby to nerobili, lebo si to vraj nezaslúži. „Odpisovať sa v škole nemá, citovať sa musí,“ napísal.

Podľa vlastných slov ani len netušil, že niečo vo svojej diplomovke necitoval. „Je tomu 22 rokov a žil som v presvedčení, že ju mám určite ok … a nemal som. Respektíve – ak by som tušil, že v nej je nejaký problém, tak by som nikdy nekritizoval Danka a spol. za plagiátorstvo, až taký samovrah teda nie som.“ priznal.

Matoviča však mrzí, že článok o jeho diplomovke zverejnili práve v čase, keď veľmi dobre vedeli, že letí v lietadle a následne má tri dni od rána do večera nadupaný program v Bruseli. Chce veriť, že to nebolo vopred vykalkulované.

„Študoval som finančný manažment a roky som “finančne manažoval” svoju firmu tak, že som potom platil najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Sú ľudia, pre ktorých je to jasný dôkaz, že som svoje štúdium zvládol na jedničku. Iní k tomu potrebujú dôkazy iné – napríklad aj diplomovky, za napísanie ktorých niekomu zaplatíte – hlavne, aby v nich bolo všetko správne citované. Potemkin,“ zamyslel sa na záver.