Matovič „nebude vyháňať“ Sulíka z vlády, odísť aj ospravedlniť by sa mal sám

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) „nebude vyháňať“ ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS) z vlády. V diskusnej relácii TA3 V politike to zdôvodnil tým, že práve to by podľa neho najviac vyhovovalo Sulíkovi.

„Ak by mal Boha pri sebe, tak sa dnes ešte zbalí z ministerstva hospodárstva, ľuďom sa ospravedlní za tie tisícky životov, ale to nepredpokladám,“ povedal. Dodal, že nechce byť dôvodom rozbitia vlády.

V relácii tiež vyčítal ministerstvu hospodárstva, že sa nekúpilo 16 miliónov antigénových testov. Poukázal aj na to, že koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chcela neskoršie prijatie prísnejších protipandemických opatrení, teda až od 4. januára.