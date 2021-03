Igor Matovič neodchádza. Pri výpadku Eduarda Hegera môže riadiť vládu

Takmer mesiac trvajúca kríza znížila tlak, ktorý sa nahromadil v koalícii, ale prijaté riešenie nadobro neodstránilo príčinu konfliktov. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa s Richardom Sulíkom (SaS) udobrili dvakrát aj vlani, neznamenalo to však zvrat.

Logika veci napovedá, prečo by to malo byť tento rok iné? Po istom čase sa môžu znovu ocitnúť v konflikte. Podmienky na to sú stále priaznivé a koalícii politika trestov a odpustení nemusí ďalšie tri roky fungovať.

Po pravici premiéra

Matovič od okamihu, ako vstúpil do politiky cez SaS v roku 2010, narážal na šéfa strany Sulíka. Ten o ňom v roku 2011 v Slovenskej televízii vyhlásil, že poslanecký klub SaS si vydýchol po tom, ako Matoviča zo svojich radov vylúčil. Matovič zase v TV Markíza hovoril, že sa cítil ako „prašivý pes“, ktorého hodili cez palubu.

Vyzerá to tak, že Sulík a Matovič budú oproti sebe stáť na tenkom ľade najmä ako členovia vlády a napokon aj ako šéfovia svojich strán na koaličných radách. Ak sa nezmenia menovacie dekréty v Prezidentskom paláci, tak Matovič bude vicepremiérom a ministrom financií a bude sedieť po pravici premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Sulík sa tiež vráti do vlády ako vicepremiér a minister hospodárstva. V prípade svojej neprítomnosti môže Heger poveriť vedením vlády vicepremiéra Matoviča.

Premiér Igor Matovič s ministrom financií Eduardom Hegerom. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR.

Vicepremiér nie je tretí najvyšší ústavný činiteľ

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová portálu Webnoviny.sk povedala, že premiér je tretím najvyšším ústavným činiteľom.

„Vicepremiér ale nie je tretím ústavným činiteľom, z pozície premiéra odstupuje. To, že si vybral takúto neštandardnú situáciu, je už na hnutí OĽaNO. Personálnu politiku OĽaNO nerobíme. Rovnako požadujeme, aby ju nerobili oni nám,“ uviedla Zemanová.

Po demisii premiéra a vymenovaní novej vlády pod vedením Hegera bude musieť kabinet do 30 dní predložiť do parlamentu programové vyhlásenie a požiadať poslancov o vyslovenie dôvery.

Otázkou je, do akej miery chce nový kabinet svoje programové vyhlásenie zmeniť v porovnaní s dokumentom, ktorý predkladala do parlamentu Matovičova vláda. Zemanová povedala, že principiálne SaS nechce obsahovo otvárať vládny program.

„Je možné, že niektoré body bude treba aktualizovať. Z našej strany by sme tam nechceli nejaké veci vkladať, aby zase neprebiehala trojtýždňová debata o programovom vyhlásení,“ dodala poslankyňa.

Najmenej bolestivé riešenie