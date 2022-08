Matovič o svojom odstúpení neuvažuje, ale má iné riešenie koaličnej krízy

Minister financií a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič po piatkovom stretnutí so zástupcami SaS a koaličných strán pripomenul pád vlády Ivety Radičovej s tým, že ďalších osem rokov na Slovensko vládla mafia.

To podľa Matoviča hrozí aj pri páde súčasnej vlády, navyše by sa mafia mohla spojiť s fašistami. „A nie na osem, ale na 20 rokov,“ povedal.

Zároveň doplnil, že riešením by mohlo byť aj to, že z funkcie odíde šéf SaS Richard Sulík. Podľa neho to totiž sľúbil ešte vtedy, keď Matovič odstúpil z funkcie premiéra. „Môžete sa spoľahnúť, že 1. septembra budem ministrom financií,“ dodal.

Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša stojí klub za premiérom Hegerom aj ministrom Matovičom