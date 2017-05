Matovič obvinil ministra Kaliňáka z ďalšieho nemorálneho kšeftu

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) urobil ďalší nemorálny kšeft s klientskym centrom aj v Martine. Povedal to vo štvrtok na tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Ako spolu s poslankyňou Národnej rady SR Veronikou Remišovou (OĽaNO-NOVA) priblížili, Kaliňák kúpil dve „chátrajúce haly za takmer štyri milióny eur.”

Ako Remišová uviedla, obchod ministerstvo urobilo s bratislavskou skupinou firiem Baducci, ktoré majú dlhodobé vzťahy s predstaviteľmi strany Smer-SD. „Predseda predstavenstva materskej firmy Baducci Consult, a. s., Martin Čižmárik je advokátom Jána Počiatka (pozn. red. bývalý minister dopravy za Smer-SD). Ľudia okolo firmy Baducci sa objavovali v mnohých obchodoch so štátom,“ povedala Remišová.

V roku 2015 firma Baducci Invest, a. s., podľa poslankyne vlastnila pozemky bývalej tlačiarne Matice slovenskej a predstavila zámer výstavby obchodného centra. Firma však od projektu upustila a dala prednosť ešte lepšej investícii.

„V lete 2016 podpísala firma s ministerstvom vnútra zmluvu o zámene nehnuteľností. Firma dala ministerstvu dve chátrajúce výrobné haly, štát dal firme na výmenu budovu obvodného oddelenia polície v Martine v hodnote približne 400-tisíc eur a navyše doplatil takmer 3,5 milióna eur, dve tlačiarenské haly tak štát kúpil za takmer štyri milióny eur,” povedala s tým, že tri mesiace po podpise zmluvy so štátom dali majitelia firmu do likvidácie.

Štát si budovu prenajal

Štát budovu polície v Martine vymenil, ale stále ju potrebuje, a tak si ju od firmy Baducci Invest vzápätí prenajal.

„Ani v tomto prípade nerobil štát riadne verejné obstarávanie na kúpu budovy, namiesto toho pochybným spôsobom kúpil tú najhoršiu možnosť – chátrajúce výrobné haly, ktoré bude musieť za drahé peniaze rekonštruovať na kancelárske priestory. Rekonštrukcia týchto budov bude veľmi nákladná,” priblížila Remišová.

Na porovnanie uviedla, že susedná administratívna budova na rovnako veľkom pozemku, ktorú tiež v minulosti vlastnila spoločnosť Baducci, kúpila na začiatku minulého roka evanjelická spojená škola cez svoju spoločnosť Unico Martin s.r.o.

„ Budova navyše nie je nejaká továrenská hala, ale administratívna budova. Presnú cenu nepoznáme, ale podľa registra záložných práv bola kúpa financovaná úverom v maximálnej výške necelých dvoch miliónov eur a v účtovnej závierke spoločnosť píše o stavbách v hodnote 2,6 milióna eur, teda zhruba 1,4 milióna eur menej ako nákup pána Kaliňáka,” porovnala poslankyňa.

Baducci Invest najskôr kúpila areál

Líder hnutia OĽaNO Matovič dodal, že Baducci Invest najskôr kúpila celý areál, ktorý je zastavaný na 80 percent za 4,6 milióna eur. Kaliňák odkúpil však len 16 percent z neho, a to za 3,9 milióna eur.

„Je to už na prvý pohľad nemorálny kšeft. Navyše to kúpil bez akýchkoľvek parkovacích miest. Ako chce, aby tam zákazníci klientskeho centra zaparkovali, keď ani jedno parkovacie miesto tam nie je? Reálne sa obávame, že to dopadne tak, že Kaliňák dal takmer štyri milióny eur za búdu, kde bola tlačiarenská dielňa, do rekonštrukcie dá nejakých šesť miliónov a parkovacie miesta zabezpečí návštevník slávnostných snemov Smeru-SD, expolitik Víťazoslav Móric, ktorý vlastní celý zvyšok areálu vrátane pozemku na parkovanie,” povedal Matovič.

Podľa neho na tomto obchode nebolo nič pre štát výhodné. „Kúpiť niečo o dva milióny drahšie a robiť to bez súťaže. Kaliňák si z nášho spoločného majetku urobil súkromnú realitku. Za každým zverejneným prípadom je niekto z jeho blízkeho okolia,” dodal Matovič.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj ministerstvo vnútra.