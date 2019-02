Matovič odíde z parlamentu, ak v eurovoľbách od voličov nezíska 50-tisíc „krúžkov“

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Lídrom kandidátky hnutia OĽaNO do májových eurovolieb je šéf OĽaNO Igor Matovič.

„Ja si mandát neprevezmem. Chcem, aby sme zobudili EÚ. Chcem, aby mi ľudia buď vyjadrili dôveru alebo nedôveru a podľa výsledkov sa rozhodne. Ak získam menej ako 50 tisíc krúžkov, tak odídem aj z Národnej rady SR,“ uviedol na stredajšej tlačovej besede s tým, že potom bude opäť kandidovať v parlamentných voľbách z posledného miesta kandidátky OĽaNO.

Matovič chce svojou kandidatúrou zvýšiť účasť voličov v eurovoľbách. Zároveň odmietol, že by z eurovolieb robil svoje osobné referendum.

Na kandidátke aj Pollák so Šípošom

Matovič nekonkretizoval, či v prípade, ak nezíska 50 tisíc hlasov voličov, prenechá aj post predsedu hnutia niekomu inému. Ako priblížil, na kandidátke majú kompletný počet 14 mien. Z poslancov NR SR za OĽaNO je však Matovič jediným.

Ako dodal, ostatných kandidátov predstaví koncom tohto týždňa. Je medzi nimi Michal Šípoš, ktorý pracuje v úzkom tíme Matoviča. Tretím na kandidačnej listine je bývalý splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku Peter Pollák. Štvoricu uzatvára exposlankyňa za SDKÚ Zita Pleštinská.

Matovič priblížil, že v programe OĽaNO do parlamentných volieb bolo, že USA sú garant bezpečnosti a zárukou medzinárodnej stability. Dnes si to už Matovič nemyslí. „Zmenil som názor a považujem za dôležité, aby ľudia rozhodli a či si napriek tomu zaslúžim zostať v politike,“ uviedol.

EÚ a europarlament je náš spoločný dom

USA podľa Matoviča dávno nie sú svetovým mierotvorcom. „Žijú si svojím životom a celý civilizovaný svet tŕpne, ako sa prezident Donald Trump vyspí a ktorú mierovú dohodu s ktorým štátom zruší. Precitol som z toho. Podľa mňa USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majákom – toto je zásadný rozdiel proti tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili,“ povedal Matovič.

Je presvedčený, že EÚ a europarlament je náš spoločný dom, kde má Slovensko miesto. „Kandidujem, chcel by som, aby sa OĽaNO pokúsilo zobudiť uzavreté mysle ľudí, ktorí dnes rozhodujú o zahraničnej politike EÚ. Urobme Európu silnejšou, veľkou, ako bola v minulosti. Nemali by sme vzhliadať ani k Rusku ani k USA. Patrí sa zaďakovať USA, ale posledné roky nás ťahajú do problémov. USA rozvrátili Líbyu, Irak, Sýriu. Na ich troskách vznikol Islamský štát a stovky tisícov ľudí zbytočne zomrelo. Vznikla migrantská kríza a páni v Bruseli sa len prizerali a diskutovali dva roky o tom, čo s tým robiť,“ povedal.

S viacerými názormi, ktoré Matovič vyjadril, podľa neho nesúhlasia viacerí ľudia z hnutia OĽaNO.