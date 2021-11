Matovič opustil rokovaciu sálu a parlament o zákone o rozpočtovej zodpovednosti opäť nerozhodol

V utorok doobeda parlament rokoval o viacerých zákonoch rezortu financií, medzi nimi mal rokovať aj o ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti.

Hľadá sa dohoda v koalícii

Avšak pred rokovaním o tomto bode minister financií Igor Matovič opustil rokovaciu sálu, a teda rokovanie prepadlo na záver schôdze.

„Nie je verejným tajomstvom, že hľadáme dohodu v koalícii. Bohužiaľ, zatiaľ jeden koaličný partner oponuje, ale ja pevne verím, že sa nakoniec dohodneme,“ zdôvodnil pre agentúru SITA Matovič odchod z rokovacej sály.

SaS stále oponuje

Parlament návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti presúva už od decembra minulého roka.

„Nezachytil som iný zákon, za môjho pôsobenia v politike, ktorý by sa takto presúval z chôdze na schôdzu a niekto by tak dlho trucoval. Ale je to napísané v programovom vyhlásení vlády – máme byť zodpovední, sľúbili sme to ľuďom pred voľbami aj po voľbách, a preto si myslím, že na konci sa naozaj dohodneme,“ uzavrel Matovič.

Problémom sú rozdielne názory rezortu financií a strany Sloboda a Solidarita, čo má zákon obsahovať. Strana SaS totiž už dlhšie hovorí, že novelu ústavného zákona podporí len vtedy, ak bude súčasťou dohody o dlhovej brzde aj dohoda o daňovej brzde.

Docieliť chcú, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu. Teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody.