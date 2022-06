Matovič označil Gröhlinga za neschopného klamára, spor o navyšovanie platov učiteľov graduje a riešenia sú v nedohľadne

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) po stredajšom rokovaní vlády zdôraznil, že ich prioritou je nielen zvýšiť platy učiteľom, ale aj zamestnancom verejnej správy, zdravotným sestrám, lekárom, úradníkom či policajtom.

Podľa neho minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík bojuje za zbohatlíkov, za prevádzkovateľov hazardu či výrobcov alkoholu.

Gröhling je neschopný minister

Konštatoval tiež, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa ani raz ‚nehodil o zem‘ za učiteľov, ani raz túto tému neotvoril na koaličnej rade či na vláde.

Matovič tvrdí, že na rokovaní so školskými odborármi povedal, že ak Gröhling príde s akýmikoľvek novými zdrojmi alebo ušetria hoc aj na ministerstve hospodárstva, ministerstvo financií to sprocesuje a na druhý deň to pôjde učiteľom. Podľa Matoviča šéf rezortu školstva však neprišiel s ničím.

„Jednoducho, absolútne neschopný človek a ešte aj ťažký klamár, ktorý hovorí o tom, že mu záleží na učiteľoch,“ poznamenal minister financií.

Platy učiteľov či rast cien energií

K platom učiteľov by sa malo uskutočniť stretnutie na úrovni ministra školstva, ministra financií a premiéra, aby si danú tému vydebatovali vo vnútri.

Minister školstva po rokovaní vlády podotkol, že plánuje naďalej obhajovať platy učiteľov. Zároveň uviedol, že majú za sebou niekoľko stretnutí a o danej téme sa rozprával aj s premiérom.

V súvislosti s energiami Gröhling priblížil, že začiatkom roka kontaktovali všetky školy a subjekty, ktoré má ministerstvo v sieti, aby im poslali svoje požiadavky, ktoré sú vydokladované a porovnané ešte s rokom 2019, 2020 a 2021 a ešte odhadované na rok 2022.

Náklady na zvýšenie energií sú vypočítané na 36 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky chce šéf rezortu školstva žiadať od Ministerstva financií SR. Gröhling konštatoval, že prvé debaty začali v marci a plánujú diskutovať aj cez leto.