Matovič označil odchod Glváča za potupu Fica, podľa Kisku sú kauzy Smeru neudržateľné

Potupný odchod, dôležité víťazstvo a obvinenia na adresu vládnej koalície z prepojenia na mafiu. Takto reagovali politici z opozičných strán na rozhodnutie Martina Glváča (Smer-SD) vzdať sa funkcie podpredsedu parlamentu po obvineniach z rozsiahlej komunikácie s Marianom K., ktorý čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Je to obrovská potupa pre Roberta Fica ako pasáka Glváča, ktorý bol jedným zo zakladateľov a akcionárov Smeru-SD. Je to dôležité víťazstvo pre celú opozíciu. Sme radi, že sme tento tlak vytvorili. Glváč je však len špičkou ľadovca a tento očistný proces musí pokračovať ďalej. 29. februára si musíme vziať Slovensko späť,“ povedal líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Dodal, že mimoriadna schôdza na odvolávanie Glváča, ku ktorej dnes opozícia vyzbierala dostatočný počet podpisov, už nebude.

Glváč poškodzoval imidž krajiny

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík tvrdil, že tlak demokratickej opozície zabral. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, šéf liberálov uviedol, že Glváč poškodzoval imidž krajiny.

„Celému Slovensku bolo jasné, že človek s takouto povesťou a takýmto prepojením na mafiu nemôže zastávať funkciu podpredsedu NR SR. Je to malé víťazstvo, avšak veľký boj nás ešte len čaká, a to voľby 2020, kedy musí prísť k výmene tejto prehnitej vlády,“ uviedol Sulík. Jediný spôsob pre predstaviteľov Smeru, ako sa nedostať do väzenia, je podľa neho udržať sa pri moci. „Keď odstupuje už aj taký nedotknuteľný smerák, akým je Martin Glváč, znamená to, že Slovensko má nádej,“ vyhlásil Sulík.

Podľa exprezidenta a predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku sú kauzy Smeru a ich ľudí neudržateľné. „Postupne končia jeden za druhým,“ napísal v stanovisku, pričom vymenoval bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného exprezidenta Tibora Gašpara, bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú a nakoniec Glváča. „Všetci sú namočení v kšeftoch gaunerov a mafie, ktorá sa cez nich snažila ovplyvňovať naše Slovensko. Nesmieme dopustiť, aby ich nahradili nové smerácke bábky, ktoré budú z pozadia riadiť staré štruktúry,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poslalo tlačové oddelenie strany. Zároveň varoval, že Smer sa chystá na vládnuť s Marianom Kotlebom a Štefanom Harabinom, čomu musia zabrániť.

Priatelia mafiánov nemajú byť vo verejných funkciách

To, že Glváč skončil vo svojej funkcii, považuje za dobrú správu aj predseda strany Spolu-občianska demokracia (Spolu) Miroslav Beblavý. Na svojom facebookovom profile napísal, že „pánovi Glváčovi sa podarilo po tradičných prieťahoch odísť z postu podpredsedu Národnej rady SR. Je to, samozrejme, dobrá správa. Dôverní priatelia mafiánov nemajú čo hľadať vo verejných funkciách,“ myslí si Beblavý. Zároveň je podľa neho jasné, že takýmto tempom by sa Slovensko podobných ľudí v politike nezbavilo ani za tisíc rokov. „Chcelo by to urýchliť. Riešiť príčiny, osekať moc mafie a oligarchov, tak ako sa to snažíme cez Lex Haščák v zdravotníctve či v médiách. A zároveň poslať figúrky, ktoré pre nich pracujú, preč vo februári vo voľbách,“ dodal predseda Spolu.

Líder Progresívneho Slovenska Michal Truban zasa na svojom facebookovom profile zdôraznil, že nestačí len vymieňať figúrky, ale treba radikálne a systémové opatrenia, ktoré odstránia korupčný vplyv oligarchov zo zdravotníctva, médií a verejného života.

Dobrá aj zlá správa pre Hlinu

Pre predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojza Hlinu je odstúpenie Glváča paradoxne dobrá aj zlá správa.

„Dobrá správa je, že človek ako Glváč už nie je podpredsedom nášho parlamentu. Zbytková česť našej parlamentnej demokracie je na poslednú chvíľu ako-tak zachránená. Na mieste sú „podotázky“, ako je možné, že sa ním vôbec stal, rovnako aj podotázka, ako je možné, že ním bol tak dlho. Teraz však tá zlá správa, sekundárnym efektom tohto „čistenia“ môže byť to, že sa Smer-SD teraz pred voľbami celý vykúpe (…) a bude pekne čistý a voňavý kandidovať do volieb. Naozaj to môžu komunikačne stočiť tak, že pozrite sa, od nás už nekandiduje ten a henten, my sme sebareflexiu urobili. My sme nový Smer. A najhoršie na tom bude to, že veľa ľudí je tomu schopných uveriť,“ napísal na svojom facebookovom profile Hlina.

Dôležité bude preto podľa neho zistiť, koľko „pekných tváričiek“ bude ochotných kandidovať za Smer a vytvárať image „čistého a voňavého“ Smeru.

Opozícia tlačila na Glváčov odchod pre informácie o jeho intenzívnej komunikácii s Marianom K. Glváč tvrdil, že je obeťou kampane voči jeho osobe a strane Smer-SD a hrozil odvetnými krokmi predsedovi koaličného Mosta-Híd Bélovi Bugárovi či šéfovi opozičnej strany Sme rodina Borisovi Kollárovi.