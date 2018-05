Matovič podporí Dankovu novelu o politických stranách, ak bude akceptovať jeho podmienky

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bude žiadať doplniť do novely zákona o politických stranách tri požiadavky.

Kvantita neznamená kvalitu

„Aby každá strana mala zriadený transparentný účet a každá položka bola zverejnená. Aby každá strana zverejňovala zoznam svojich členov. Aby politické strany museli zverejňovať doklady, zmluvy tak, ako to robí najmenšia obec na Slovensku,“ priblížil na tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič. Ako dodal, už dopredu vie, že Andrej Danko, ktorý s novelou do parlamentu prichádza, s týmito požiadavkami nebude súhlasiť.

Keď bude Danko ochotný tieto podmienky akceptovať, potom podľa Matoviča skutočne chce politiku v tomto smere stransparentniť. „My sme presvedčení o tom, že nie kvantita, ale kvalita členov v politických stranách je dôležitá,“ uviedol. Ako dôkaz pripomenul, že OĽaNO s 13 členmi postavilo do volieb do VÚC troch členov, kým SNS so 7 000 členmi postavila piatich kandidátov.

„Ak pán Danko akceptuje tieto naše tri požiadavky, dávam verejný prísľub, že mu za tento zákon aj zahlasujem,“ povedal Matovič. Podľa neho OĽaNO nemá problém prijať požadovaný počet členov. „Toľko splníme, koľko nám povedia,“ dodal s tým, že sympatizanti hnutie podržia.

Mená neprezradil

Mená všetkých trinástich členov dnes Matovič nepovedal. Urobí tak vtedy, keď zoznam členov zverejnia aj vládne strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Zakladajúcou štvoricou členov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je Matovič, Jozef Viskupič, Erika Jurinová a Martin Fecko.

Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) je určenie minimálneho počtu členov výkonného orgánu, ktorý má mať politická strana, aby mohla kandidovať vo voľbách, „obdobne intelektuálne bezprizorný nápad ako zákonné určenie minimálneho počtu členov strany“. „Je však oveľa neškodnejšie. Otváranie zákona o politických stranách je naozaj to posledné, čo Slovensko a jeho občania dnes potrebujú.

To potrebujú len strany, ktorým tečie do topánok. Máme však obavu, že dráma ešte len nastane, keď sa cez koaličné poslanecké návrhy prepašujú do zákona veci odporujúce duchu demokracie a litere ústavy. Strana SaS tento zákon v žiadnom prípade nepodporí,“ uvádza SaS vo svojom stanovisku, pod ktorým sú podpísaní predseda liberálov Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Dôležitá je demokracia

Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorú do NR SR predložila Slovenská národná strana (SNS), nie je podľa lídra národniarov Andreja Danka namierená proti niekomu, ale za niečo. Ako povedal dnes Danko na tlačovej besede, dôležité je, aby voľby boli demokratické a strany mali rovnaké podmienky a pravidlá.

„Zákon o politických stranách si vyžaduje zmeny. Žili sme v dobe, keď sme mali jedinú politickú stranu. Nikto si nevedel predstaviť, že budú strany bez sídla ako schránkové firmy. Alebo že nebudú prijímať členov, alebo že budú mať na kandidátke bratov a priateľky, alebo že ľudia nebudú vedieť, kam tečú financie a kto strany financuje,“ uviedol Danko.