Matovič potvrdil, že Kollár je jeho najmilšie koaličné dieťa. Akosi rýchlo zabudol na Danka (komentár)

„Andrej Danko je usvedčený podvodník a klamár, ktorý získal a užíva svoj titul podvodným spôsobom,“ to sú slová súčasného premiéra Igora Matoviča spred roka a pol.

Teraz, po prevalení kauzy pri diplomovke Borisa Kollára, je však prioritou udržanie vládnej koalície a verí, že súčasný šéf parlamentu sám dokáže zaujať adekvátny postoj k vzniknutej situácii. Toto sú dve tváre Matoviča – prvá opozičná a druhá koaličná.

Moc chutí dobre

Matovič potvrdil, že Kollár je jeho najmilšie koaličné dieťa. Nie preto, že ho má najviac rád. Ale najmä preto, že má rád moc. Pravdou je, že často ani nevie, čo s ňou robiť, ale určite mu chutí. Je si vedomý toho, že prípadným odchodom Kollára z koalície, by bolo všetko ohrozené.

Netreba sa preto čudovať, že sa pri kauze Kollárovej diplomovky správa rovnako ako smeráci pri rigoróznej práci Andreja Danka.

„Kollár je svojprávny človek, ktorý k celej veci dokáže zaujať patričné stanovisko bez toho, aby ho do toho ktokoľvek tlačil,“ konštatoval premiér. Podobné slová sme počuli koncom roka 2018, ale z úst nenávideného Smeru v súvislosti s Dankom. Matovič na to akosi už zabudol. Žiaľbohu, stáva sa mu to často.

Koaličníci sú v rozpakoch

Asi nikto neočakáva, že niektorá z koaličných strán navrhne odvolanie Kollára z funkcie šéfa parlamentu. Zatiaľ sa koaliční partneri vyjadrujú zdržanlivo, ale viacerí z nich sa nechali počuť, že Kollár by mal zvážiť, čo urobí.

Najkonkrétnejší sú zo strany Za ľudí. „Ak sa v krátkom čase nepodarí predsedovi národnej rady dôveryhodne vysvetliť, ako je možné, že veľká časť jeho práce je odkopírovaná z iných prác, bude trvať na vyvodení politickej zodpovednosti,“ napísali v tlačovej správe.

Matoviča však ich stanovisko veľmi nezaujíma. Bez nich sa vo vláde zaobíde, ale bez Kollára ťažko. Preto je presvedčený, že si to ešte rozmyslia, lebo aj v tomto prípade, moc dobre chutí.

Na rade je opozícia

Čakáme, čo urobí opozícia. Smer-SD nevylúčil podanie návrhu na odvolanie a určite sa k nemu pridajú aj kotlebovci. Zatiaľ nie je jasné, ako sa v tomto prípade zachová nová Pellegriniho skupina.

Samotný návrh na odvolanie môže vyvolať napätie v koalícii, ale určite nie aj jej rozpad. Muselo by prísť niečo väčšie.

Kollárove kroky a dodržanie dohôd nezaručujú, že to už nebude v krátkom čase. Musí predsa chrániť svoju „rodinu“ vo vládnych štruktúrach a už ukázal, že sa mu to darí. Premiér bude aj naďalej mlčať. Tá moc veľmi dobre chutí.