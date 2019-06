Matovič považuje ságu voľby sudcov za absolútne zlyhanie vládnej koalície. Smerák Tomáš nevie, čo sa stalo

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – V strane Smer-SD sa v súčasnosti nedeje nič mimoriadne. Uviedol to v relácii O 5 minút 12 RTVS poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (Smer-SD).

Poslanec verí, že parlament uzatvorí 25. júna proces výberu ústavných sudcov.

Koalícia rešpektuje slová prezidentky

Opozičný poslanec a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osonosti (OĽaNO) Igor Matovič považuje ságu voľby sudcov za absolútne zlyhanie vládnej koalície. Podľa jeho názoru sa koalícia nevie dohodnúť, čoho výsledkom sú už tri neúspešné voľby. Tomáš tieto výroky odmieta s tým, že už sa podarilo zvoliť väčšiu časť uchádzačov o najcennejší sudcovský talár.

Národná rada SR do súčasnosti zvolila 13 kandidátov z požadovaného počtu 18. Ústavný súd SR od februára tohto roka funguje v značne obmedzenom režime, keď stále chýba šesť sudcov z trinástich. Podľa Erika Tomáša je to zodpovednosť vládnej väčšiny, ale aj bývalého prezidenta Andreja Kisku. Matovič tieto vyjadrenia označil za výhovorky s tým, že koalícia má v NR SR väčšinu a stále nedodala dostatočný počet sudcov.

„Koalícia sa zúčastnila na voľbe. Rešpektujeme to, čo povedala pani prezidentka. Chceli sme len upozorniť, že situácia s Ústavným súdom SR nie je iba v politickej rovine, ale môže to mať právne následky. Očakával som, že bude viac zvolených kandidátov. Skutočne neviem, čo sa stalo, ale v utorok bude voľba a ja verím, že to úspešne ukončíme,“ povedal Tomáš.

Absolútny úpadok moci Roberta Fica

Poslanci zvolili ešte vo štvrtok 20. júna iba expolitika Radoslava Procházku, pričom pôvodne zástupcovia koalície hovorili o šiestich či štyroch menách. Igor Matovič pripomenul, že opozícia sa v tomto prípade správa zodpovedne, ale nemá potrebný počet hlasov. „To, čo sa stalo minulý týždeň, sa zapíše do dejín, keď sme videli absolútny úpadok moci Roberta Fica (Smer-SD). Voľbu sudcov má v rukách vládna koalícia, ktorá sa zjavne nevie dohodnúť. My sme hlasovali a budeme sa aj naďalej správať zodpovedne,“ uviedol Matovič.

Obaja politici hodnotili aj aktuálnu situáciu na domácej politickej scéne. Erik Tomáš tvrdí, že v strane Smer-SD nie sú závažné problémy aj napriek tomu, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) má rozdielne názory ako Robert Fico. „Keď sa niekto v strane urazí, rozhodne to nemá riešiť prostredníctvom médií, pretože to je cesta do pekla a zabilo to každú politickú stranu. Pánovi Ficovi vyjadrili podporu všetky krajské organizácie. Diskutujeme o zmenách, ale nebudeme to riešiť cez médiá. V strane sa nedeje nič mimoriadne,“ priblížil Tomáš. Len nedávno bola pritom zverejnená výzva okresných štruktúr Smeru, ktoré požadoval odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z ich postov.

Matoviča mrzí odchod Remišovej

Z poslaneckého klubu OľaNO pre zmenu odišli počas uplynulého pracovného týždňa piati poslanci, okrem iných aj Veronika Remišová. Igor Matovič priznal, že odchod Remišovej ho mrzí. „Minimálne Veronika Remišová odchádza do strany Andreja Kisku. Je to také verejné tajomstvo. V našom projekte sú však odchody normálne, pretože sme slobodné hnutie a slobodní ľudia. Fakt je ten, že o odchode poslancov som sa dozvedel z médií,“ povedal Matovič.

Podľa jeho slov poslanci odchádzajú iba preto, že nebudú na čele kandidátky. „My vždy poslancov zaradíme na koniec kandidátky a pokiaľ pracovali pre ľudí, prekrúžkujú sa do parlamentu znovu. Myslím si, že tí štyria zvyšní, okrem Veroniky Remišovej, nemali šancu a aj preto odišli,“ uzavrel.