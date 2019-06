Matovič považuje snahy Kisku získať Remišovú do jeho novej strany za podraz

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor Matovič považuje snahy exprezidenta Andreja Kisku získať Veroniku Remišovú do jeho novej strany Za ľudí za podraz.

Matovič síce víta Kiskovu ponuku na vzájomnú spoluprácu, ktorá by sa však podľa neho nemala začať takýmto spôsobom. „Na jednej strane hovoril, že by veľmi rád s nami spolupracoval, no zároveň by bol rád, keby rozbil naše hnutie a pritiahol k sebe Veroniku Remišovú. Podrazom sa úprimná spolupráca nezačína,“ vyhlásil Matovič.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že v nasledujúcich parlamentných voľbách by nemal prepadnúť ani jeden hlas od demokratických voličov, preto predvolebnú spoluprácu nevylúčil.