Smart karanténa bude fungovať od piatku, Slovensko je iba treťou krajinou EÚ s takouto aplikáciou

Od piatka by mala na Slovensku fungovať mobilná aplikácia pre smart karanténu. Na tlačovej konferencii pri hraničnom priechode Jarovce-Kitsee to oznámili premiér Igor Matovič (OĽaNO), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a podpredsedníčka vlády pre informatizáciu a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí).

Tretia európska krajina s mobilnou aplikáciou

Premiér zdôraznil, že Slovensko je treťou krajinou v Európe, ktorá takúto aplikáciu má. Remišová dodala, že Slovensko, podobne ako webstránka corona.gov.sk, nestála aplikácia ani euro. Podľa Krajčího je táto aplikácia kľúčom v boji proti koronavírusu.

„Sme najlepšia krajina v Európe v zdravotníckom riešení koronavírusu a tretia, ktorá takúto aplikáciu v Európe má,“ povedal premiér. Označil tiež predošlú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) za nezodpovednú, pretože umožnila príchod ľudí zo zahraničia bez povinnej karantény. „Nepriateľ prišiel cez hranice,“ dodal Matovič s tým, že o ich ďalšom otváraní rozhodne konzílium odborníkov.

„Najdôležitejším opatrením je karantenizovať ľudí, ktorí sú nakazení. Aplikácia je najdôležitejšia v boji proti koronavírusu,“ zdôraznil minister zdravotníctva. Vysvetlil tiež, že aplikácia bude občanov vyzývať, aby sa odfotografovali a preukázali tým svoju polohu.

Test na Covid-19 bude povinný

Pokiaľ tak neurobia, bude o tom informovaný regionálny úrad verejného zdravotníctva, a ten vyšle buď svojho pracovníka, alebo políciu. Za porušenie karantény hrozí pokuta 1 650 eur. V treťom dni domácej karantény by si mali mať možnosť občania objednať test na Covid-19 na mobilnom mieste. Ten by mal byť povinný.

Minister vnútra Mikulec tiež informoval, že doteraz prešlo povinnou štátnou karanténou 19 631 občanov a v súčasnosti sa v nej nachádza 2 865 ľudí.

„Verím, že dôjde k značnému uvoľneniu kapacít, ktoré štátna karanténa zadržiava a bude to značne príjemnejšie aj pre ľudí, ktorý sa vracajú zo zahraničia. Bude to znamenať aj uvoľnenie zdrojov a stoviek ľudí z Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru,“ vysvetlil.

Štát nestála ani len euro

Podľa Remišovej je v čase krízy vidno, či štát funguje, alebo nie. „Videli sme to napríklad na miliarde, ktorá bola daná do informatizácie, no pri koncovom užívateľov to nevidno,“ povedala.

Myslí si, že aplikácia je príklad dobrej praxe medzi dobrovoľníkmi, súkromníkmi a štátom. Zdôraznila, že štát toto riešenie nestálo ani euro, podobne ako stránka corona.gov.sk.

„Chcem, aby sa takáto spolupráca medzi štátom a IT opakovala, pretože je dobrým príkladom ako to môže v budúcnosti fungovať,“ ozrejmila.

Ako bude aplikácia fungovať?

Ján Bučkuliak projektový manažér pre IT z krízového štábu informoval o postupe, akým bude aplikácia fungovať. „Repatrianti najskôr vyplnia formulár, stiahnu si aplikáciu, na hranici vás hliadka vyzve, aby ste ukázali aplikáciu, a overí, či je pravá a neskôr sa individuálnou formou presuniete na miesto výkonu karantény,“ uviedol. Aplikácia bude ľuďom následne zasielať notifikácie prostredníctvom nej ale aj cez SMS správu.

„Aj keď zmeškáte nejaký ten interval, tak s vami regionálny úrad verejného zdravotníctva začne komunikovať, ak by ste boli náhodou vo sprche alebo tak,“ upresnil. Vývoj aplikácie bol podľa neho rýchly a považuje ho za úspech.

„Vstupovali tam požiadavky ministrov, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika. Bolo jasné, že bez zmeny zákona to nepôjde. My sme mali nejakú aplikáciu aj predtým, ale tá nespĺňala tie parametre. Z môjho pohľadu ide o malý zázrak, že máme riešenie, ktoré je medzirezortné,“ dodal Bučkuliak, ktorý si myslí, že pre Slovensko nebude problém napojiť sa na celoeurópsku aplikáciu, ktorá sa stále vyvíja.