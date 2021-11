Matovič predstavil prvú časť svojej reformy. Navrhuje podporiť rodiny sumou 200 eur na každé dieťa (video)

Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti. Na nedeľnej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť z terajších 25,50 eura mesačne na 30 eur na deti do 18 rokov a na 50 eur na deti nad 18 rokov do ukončenia štúdia na vysokej škole. Tento krok by si vyžiadal 105 mil. eur.

Rezort financií chce dať ďalších 70 eur na dieťa na služby pre deti, ako sú krúžky, doučovanie, návštevu múzea, či posilňovne. Toto opatrenie má stáť 570 miliónov eur. Daňový bonus na dieťa by sa mal pre pracujúcich rodičoch zvýšiť zo súčasných 23 eur až 46 eur na 70 eur na každé dieťa do 18 rokov, vyžiada si to 269 mil. eur.

Štvrtým opatrením je tzv. rekreačný bonus na dieťa pracujúcich rodičov v sume 30 eur mesačne na jedno dieťa. Toto opatrenie si vyžiada 254 mil. eur. Celkové náklady dosiahnu 1,2 miliardy eur.

Ďalšie návrhy predstaví v nasledujúcich dňoch

Návrh na zvýšenie finančnej podpory pre rodiny je súčasťou daňovej reformy, ktorej ďalšie dve časti šéf rezortu financií predstaví začiatkom budúceho týždňa.

V pondelok by mal líder hnutia OĽaNO oznámiť plánované zmeny v zdaňovaní práce a v utorok návrh na zmeny v zdaňovaní firiem. Daňová reforma podľa Matoviča stojí na troch princípoch, a to sume 200 eur na dieťa, jednej dani a jednom odvode a tzv. férových daniach.

Cieľom reformy majú byť aj férové dane

Základné tézy plánovanej daňovo-odvodovej reformy predstavil Matovič ešte začiatkom mája tohto roka. Reforma má zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby pri zamestnaneckom pomere bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod.

Cieľom reformy majú byť podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.