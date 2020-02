Matovič prestal provokovať. Asi už trénuje na premiéra (komentár)

Čo sa stalo s Igorom Matovičom? Prečo prestal provokovať a hrá to na „slušňáka“? Asi začal trénovať na funkciu premiéra. „Sme pripravení niesť zodpovednosť aj za ministerské posty,“ oznamuje v platenom rozhovore tieňový minister OĽANO Eduard Heger.

(Ne)uveriteľná premena

Zmeniť rétoriku 14 dní pred voľbami je buď diagnóza, alebo rovnaké farizejstvo, aké už dlhé roky poznáme zo slovenskej politickej praxe. Sú pre Igora Matoviča voliči rovnakým stádom nepríčetných oviec ako pre Smer-SD či kedysi HZDS? Šéf OĽANO, dobrovoľníckeho útvaru bez straníckych štruktúr – zato s presvedčivým vodcom, dnes posiela politických kolegov „do studenej sprchy“ a odporúča im zamerať sa na pomoc ľuďom a nerobiť si predvolebnú kampaň. A to, čo robil Igor Matovič doteraz, nebola volebná kampaň ?

Aj ekonóm, aj politológ

Popri talentovanom politickom marketérovi a nespochybniteľnom bojovníkovi so štátnym klientelizmom a korupciou, driemu v tele Igora Matoviča aj dve nové tváre. Matovič ako politológ hodnotí blokádu parlamentu poslancami PS/Spolu: „Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený ubolený Fico nám to po voľbách vráti stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky.

V role ekonóma sa zase vyjadruje k rodičovskému príspevku a 13.dôchodku: „Politici by sa po voľbách bez emócií mali pozrieť do spoločnej kasy, či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia vydržať,“ hovorí Matovič.

Ktorý Matovič je skutočný?

Nezabúdajme však, že Igor Matovič sa celú volebnú kampaň vymedzoval voči všetkému a všetkým. Preto celkom nemožno veriť jeho novému obrazu. Bol to on, kto sa s nepridal k paktu opozície o neútočení. Bol to on, kto sa s ňou nechcel dohodnúť na spoločnom postupe, hoci dnes všetkých zvoláva za jeden stôl. A bol to on, kto sa na mítingy nešiel „pobiť“ s kotlebovcami.